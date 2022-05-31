Бюджет на 2022 год увеличен на рекордную сумму: на что направят средства

Верховная рада внесла изменения в Государственный бюджет-2022, одномоментно увеличив его на рекордную сумму – 286,22 млрд грн. За законопроект №7413 о внесении изменений в Госбюджет проголосовало 299 депутатов.

Увеличить расходы предлагается за счет внешних заимствований.

Львиная часть этих средств будет направлена на сферу безопасности и обороны – 247.8 млрд грн. В частности:

для Минобороны выделено дополнительно 166,1 млрд грн;

для МВД +76.4 млрд грн;

+76.4 млрд грн; для СБУ +2.8 млрд грн.

Также, увеличены расходы на социальное обеспечение – 38.42 млрд грн. Средства будут направлены:

Пенсионному Фонду – 20 млрд грн;

на адресную помощь внутренне перемещенным лицам – 12.5 млрд грн;

на программу "еПідтримка" – 5.8 млрд грн.

Напомним, денег на программу "еПідтримка" не хватило, но государство вскоре планирует возобновить финансирование. 5,82 млрд грн планируется распределить между 3,9 миллионов украинцев.

С 1 июня также работающие пенсионеры получат повышенные размеры пенсии, которые будут пересчитаны, начиная с апреля, в соответствии со статьей 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Кроме того, к повышенным пенсиям работающие пенсионеры получат доплаты к ранее выплаченным пенсиям за апрель и май.