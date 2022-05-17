ЕС согласовал путинский механизм оплаты за газ, с одним исключением

Схема остается путинской, однако платежи на поставку природного газа должны производиться в валюте, указанной в контрактах, информирует ZN.ua.

Санкции ЕС не препятствуют газовым операторам открывать банковские счета в "Газпромбанке", как это требует схема расчетов за газ, на которой настаивают в Кремле. Однако есть одно существенное "но". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Еврокомиссии Эрика Мамеру.

"Санкции ЕС "не препятствуют экономическим операторам открывать банковские счета в банке, предназначенном для платежей, ("Газпромбанка", - ред) по контрактам на поставку природного газа в валюте, указанной в этих контрактах", – такова позиция ЕС.

В то же время, в Евросоюзе заявляют, что газовые компании нарушат санкции, если банковские счета для покупки роSSийского газа будут открыты в рублях.

Согласно позиции ЕС, поставки должны считаться полностью оплаченными после проведения оплаты в долларах или евро – в зависимости от условий контракта.

"Вместо этого открытие счета в рублях "выходило бы за пределы указаний, которые мы дали государствам-членам относительно разрешенного режима", - заявил Мамер.

Таким образом, ЕС фактически согласился на кремлевский механизм оплаты газа, за исключением последнего пункта, предусматривавшего конвертацию в рубли, после зачисления средств – долларов или евро, на счет в "Газпромбанке".

"Все, что выходит за рамки открытия счета в валюте контракта с "Газпромбанком" и осуществления платежа на этот счет, а затем выдачи заявления о том, что вы считаете, что вы завершили платеж, противоречит санкциям", - сказал Мамер.


Лия Ильченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Philip Morris планирует купить Swedish Match за $16 миллиардовPhilip Morris планирует купить Swedish Match за $16 миллиардов
Rozetka возобновила работу магазинов в Буче и ИрпенеRozetka возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене
Укрпочта вернула забытую услугу: детали отправки посылокУкрпочта вернула забытую услугу: детали отправки посылок
Доллар на черном рынке снова бьет рекордыДоллар на черном рынке снова бьет рекорды
ПриватБанк, Monobank и Ощадбанк обновили курс доллара и евроПриватБанк, Monobank и Ощадбанк обновили курс доллара и евро
Блок рекламы


Похожие новости
Новая схема обхода международных санкций. 20 компаний открыли счета в Газпромбанке для оплатыНовая схема обхода международных санкций. 20 компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты
Еще десять европейских покупателей открывают счета для оплаты газа РФ в рублях — BloombergЕще десять европейских покупателей открывают счета для оплаты газа РФ в рублях — Bloomberg
Механизму компенсации за повреждение и уничтожение имущества не хватает прозрачности использования средствМеханизму компенсации за повреждение и уничтожение имущества не хватает прозрачности использования средств
Украина получит $1,5 млрд от Всемирного Банка для оплаты работы бюджетников — МинфинУкраина получит $1,5 млрд от Всемирного Банка для оплаты работы бюджетников — Минфин
Миллиард евро замороженных Ирландией роSSийских активов можно конфисковать для оплаты восстановления Украины, - КовениМиллиард евро замороженных Ирландией роSSийских активов можно конфисковать для оплаты восстановления Украины, - Ковени
Новая почта поднимает стоимость доставки заграничных отправленийНовая почта поднимает стоимость доставки заграничных отправлений
Уровень оплаты за коммунальные услуги в Киеве составляет более 55% — КличкоУровень оплаты за коммунальные услуги в Киеве составляет более 55% — Кличко
Перевод в РФ расчетов за газ в рубли является еще одним шагом к эскалации – ПодолякПеревод в РФ расчетов за газ в рубли является еще одним шагом к эскалации – Подоляк
В Украине разрешили продавать алкоголь во время войны, но с одним условиемВ Украине разрешили продавать алкоголь во время войны, но с одним условием
UniCredit думает о выходе из РоSSии: банк является одним из крупнейших европейских кредиторов в странеUniCredit думает о выходе из РоSSии: банк является одним из крупнейших европейских кредиторов в стране
Последние новости
Подгружаем последние новости