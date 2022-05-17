ЕС согласовал путинский механизм оплаты за газ, с одним исключением

Санкции ЕС не препятствуют газовым операторам открывать банковские счета в "Газпромбанке", как это требует схема расчетов за газ, на которой настаивают в Кремле. Однако есть одно существенное "но". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Еврокомиссии Эрика Мамеру.

"Санкции ЕС "не препятствуют экономическим операторам открывать банковские счета в банке, предназначенном для платежей, ("Газпромбанка", - ред) по контрактам на поставку природного газа в валюте, указанной в этих контрактах", – такова позиция ЕС .

В то же время, в Евросоюзе заявляют, что газовые компании нарушат санкции, если банковские счета для покупки роSSийского газа будут открыты в рублях.

Согласно позиции ЕС , поставки должны считаться полностью оплаченными после проведения оплаты в долларах или евро – в зависимости от условий контракта.

"Вместо этого открытие счета в рублях "выходило бы за пределы указаний, которые мы дали государствам-членам относительно разрешенного режима", - заявил Мамер.

Таким образом, ЕС фактически согласился на кремлевский механизм оплаты газа, за исключением последнего пункта, предусматривавшего конвертацию в рубли, после зачисления средств – долларов или евро, на счет в "Газпромбанке".

"Все, что выходит за рамки открытия счета в валюте контракта с "Газпромбанком" и осуществления платежа на этот счет, а затем выдачи заявления о том, что вы считаете, что вы завершили платеж, противоречит санкциям", - сказал Мамер.