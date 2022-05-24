Ограничений больше нет: украинские банки продолжают поднимать стоимость валюты

Недавно Нацбанк отменил валютные ограничения для банков Украины, вследствие чего стоимость иностранной валюты начала быстро расти. Во вторник, 24 мая, в среднем доллар продавали за 37,7 грн/долл, а покупали за 36 грн/долл, информирует Апостроф .

Об этом сообщили на портале Минфина.

Уже в начале недели показатели курса валют в частных и государственных банках начали догонять расценки на черном рынке. Например, государственные Приватбанк и Ощадбанк сегодня, во вторник, продают доллар за 37,3 и 37,5 гривен соответственно, а покупают за 36,8 и 37 грн за один доллар США .

В то же время средняя цена евро в украинских банках по состоянию на вторник, 24 мая, составляет 39,5 грн/евро (в понедельник было 36 грн), а покупают европейскую валюту за 37,5 грн/евро. Вместе с этим, большинство банков продают евро дороже 39 гривен за единицу, Приватбанк – за 39,75 грн, а Ощадбанк – за 40 грн.

Фото: Минфин

Ранее "Апостроф" сообщал, когда и при каких условиях выровняется курс гривны.