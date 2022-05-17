Укрпочта ввела быстрый способ оплаты посылок онлайн

Во время войны клиенты Укрпочты получили возможность оплачивать посылки в режиме онлайн. Это новая услуга, которая появилась буквально на днях. О ней сообщили в пресс-службе почтового оператора на Facebook.

Укрпочта ввела быстрый способ оплаты посылок: что теперь доступно украинцам

Теперь оплатить посылку Укрпочты можно через мобильное приложения, введя номер своей карты. Пользоваться новой функцией можно не только со смартфона, но и с ноутбука в личном кабинете Укрпочты.

В пресс-службе Укрпочты также отметили, что за пользование онлайн сервисами почты клиентам предоставляется скидка в размере 5%.

Скидка предоставляется при оформлении отправок "Укрпочта Стандарт" и "Укрпочта Экспресс" в мобильном приложении, личном кабинете или с помощью АРІ.

Пользоваться мобильным приложением Укрпочта очень удобно. Через него можно отслеживать посылки, смотреть карту открытых отделений, делать переводы средств между картами, рассчитывать стоимость отправлений. Оплачивать посылки по-прежнему можно и в отделениях при отправке или получении, но делать это в онлайне намного удобнее. Чтобы привлечь клиентов к данной услуге, Укрпочта дарит им 5% скидку.

Ранее сообщалось, как будет выглядеть почтовая марка, которую Укрпочта выпустит в честь победы Украины на Евровидении.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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