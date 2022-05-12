Еще десять европейских покупателей открывают счета для оплаты газа РФ в рублях — Bloomberg

На данный момент двадцать европейских компаний открыли соответствующие счета в «Газпромбанке», информирует ZN.ua.

Еще десять европейских компаний открыли счета в роSSийском «Газпромбанке» для оплаты газа РФ в рублях, вдвое увеличив общее количество «клиентов», которые готовятся расплачиваться рублями за роSSийский газ, как того потребовал глава Кремля Владимир Путин. Об этом сообщает Bloomberg.

В настоящее время 20 европейских компаний открыли соответствующие счета, а еще 14 клиентов запросили документы, необходимые для их открытия. Об этом сообщил источник Bloomberg на условиях анонимности.

Европейские покупатели неделями пытались понять, как они могут выполнить требование Путина платить за роSSийский газ в рублях с 1 апреля и не нарушить санкции Европейского Союза, введенные из-за вторжения РФ в Украину. По новому механизму клиенты должны открыть два счета: один в иностранной валюте и один в рублях в «Газпромбанке».


Анастасия Гурин, ZN.ua

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