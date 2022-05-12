Еще десять европейских покупателей открывают счета для оплаты газа РФ в рублях — Bloomberg

Еще десять европейских компаний открыли счета в роSSийском «Газпромбанке» для оплаты газа РФ в рублях, вдвое увеличив общее количество «клиентов», которые готовятся расплачиваться рублями за роSSийский газ, как того потребовал глава Кремля Владимир Путин. Об этом сообщает Bloomberg .

В настоящее время 20 европейских компаний открыли соответствующие счета, а еще 14 клиентов запросили документы, необходимые для их открытия. Об этом сообщил источник Bloomberg на условиях анонимности.