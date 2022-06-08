В ЕС согласовали единые правила установления минимальных зарплат

Европарламент и Совет ЕС по европейскому законодательству заключили соглашение, направленное на то, чтобы минимальная заработная плата в странах Евросоюза гарантировала достойный уровень жизни всем работникам. Об этом говорится в коммюнике ЕП, обнародованном 7 июня.

«Представители парламента и совета согласовали правила ЕС, устанавливающие адекватную минимальную заработную плату в соответствии с национальным законодательством и/или коллективными договорами. Новое законодательство будет применяться ко всем работникам ЕС , имеющим трудовой договор или находящимся в трудовых отношениях», - говорится в документе.

Согласно новому соглашению, государства-члены должны будут оценить, является ли установленная у них минимальная заработная плата адекватной для обеспечения достойного уровня жизни с учетом социально-экономических условий, покупательной способности, уровня производительности и долгосрочного развития той или иной страны.