ВВП Украины в 2020 году замедлит снижение с 6,8% до 5,2% — Bank of America

Bank of America улучшил прогноз снижения ВВП Украины с 6,8% до 5,2% в 2020 году. Об этом говорится в обзоре банка.

ВВП Украины в 2020 году замедлит снижение с 6,8% до 5,2% — Bank of America
Фото: retailbankerinternational.com

Мнение аналитиков

Эксперты BofA Securities, ожидавшие падения ВВП Украины в 2020 году на уровне 6,8%, понизили свой прогноз до 5,2%.

Прогноз восстановления экономики Украины в 2021 году сократился с 6,5% до 4,5%.

Отмечается, что более слабый экономический спад в 2020 году уменьшает эффект базы для восстановления в 2021 году.

Устойчивое восстановление потребительской активности на фоне чрезвычайно сильного эффекта базы может подтолкнуть инфляцию выше целевого диапазона 4-6% во втором-третьем кварталах 2021 года.

В исследовании отмечается, что в следующем году Украина может получить еще один или два транша по программе МВФ, включая отложенный транш 2020 года.

Причина улучшения показателя

По словам экспертов украинской инвестиционной компании ICU, как и в большинстве стран мира, главным фактором резкого восстановления ВВП было ослабление карантина.

«В целом в 2020 году экономика сократится примерно на 5%. Это приведет к снижению ВВП ниже уровня 2018 года, однако по сравнению с большинством других стран экономика Украины продемонстрирует лучшую динамику», – заметили аналитики.

Они подчеркнули, что Украина перешла от одних из самых жестких ограничений в мире в апреле – мае в достаточно мягкие условия в 3-м квартале. Это и стало важным фактором лучшей ситуации с динамикой ВВП по сравнению с большинством других стран.

Когда ожидать восстановления

По мнению экспертов Всемирного банка, восстановление экономического роста в Украине будет умеренным — 1,5% в 2021-м и 3,1% в 2022-м годах на фоне замедления темпов внедрения структурных реформ.

«Критически важно скорейшее внедрение мер государственной политики, направленных на повышение инвестиций и сохранение макроэкономической стабильности», — подчеркнули во Всемирном банке.

Во Всемирном банке добавили, что согласно негативному сценарию, рост ВВП Украины в 2021 году может быть еще меньше — всего 1%.

Напомним

  • В первом квартале 2020 года экономика Украины сократилась на 1,3%, во втором — на 11,4%, а в целом в первом полугодии спад составил 6,4% после роста на 3,2% в прошлом году.

  • Правительство Украины прогнозирует спад экономики на 4,8% в этом году и ее восстановление на 4,6% в следующем.

  • НБУ ожидал спада в этом году на 6%, однако допускает некоторое улучшение своего прогноза до 5%. По его оценкам, в следующем году ВВП страны может вырасти на 4%.

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