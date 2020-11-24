В Украине обвалилось производство грузовых вагонов

В Украине обвалилось производство грузовых вагонов

Объем производства грузовых вагонов и платформ в Украине в январе-октябре упал на 71,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 2750 единиц. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В октябре вагоностроители произвели 326 единиц подвижного состава. Это на 57,6% меньше, чем в октябре 2019-го.

Основной объем грузовых вагонов выпущен на КВСЗ, где значительно упало производство. В течение десяти месяцев завод произвел 1457 единиц грузовых вагонов, что на 68 меньше, чем в январе-октябре прошлого года. В октябре завод произвел 167 вагонов.

В 2019 году производство грузовых вагонов и платформ в Украине снизилось по сравнению с 2018-м на 5,2% – до 10 571 единицы. Основной вклад внес КВСЗ, который в прошлом году выпустил 5280 грузовых вагонов, что на 43% больше, чем в 2018-м.

МинПром по материалам ГМК Центр

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