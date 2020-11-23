Украинцам предлагают купить монету, якобы изготовленную Нацбанком. Это не так

В Нацбанк поступают жалобы украинцев относительно предложений приобрести якобы изготовленную НБУ медаль, посвященную 30-летию независимости Украины. Но регулятор отрицает изготовление такой медали. Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

Фото: epravda.com.ua

О каких медалях идет речь

«Чтобы получить такие медали, заинтересованным лицам предлагают заплатить немалые деньги. В то же время продукция рекламируется так, будто изготавливается Национальным банком, вводит граждан в заблуждение.

Национальный банк не имеет никакого отношения к изготовлению и продаже медали „30-летие независимости Украины“, — отмечают в Нацбанке.

Регулятор объясняет, что всю нумизматическую и сувенирную продукцию для Национального банка производит исключительно его структурное подразделение — Банкнотно-монетный двор НБУ.

На каждой монете или медали, которую изготовили на Банкнотно-монетном дворе НБУ, нанесен логотип этого производства — лилию из трех лепестков.

В планах Национального банка на 2021 — выпуск памятных монет „К 30-летию независимости Украины“ из нейзильбера номиналом 5 грн (тираж 50 000 штук) и из серебра номиналом 20 грн (тираж 3000 штук).

Они выйдут в августе следующего года в серии „Возрождение украинской государственности“.

В Нацбанке советуют нумизматам и заинтересованным лицам быть осмотрительными и обращать внимание на производителей, а также условия приобретения нумизматической и сувенирной продукции.

Информация о том, какую нумизматическую продукцию выпускает НБУ, размещена на сайте Нацбанка .

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