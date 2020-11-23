Украинцам предлагают купить монету, якобы изготовленную Нацбанком. Это не так
В Нацбанк поступают жалобы украинцев относительно предложений приобрести якобы изготовленную НБУ медаль, посвященную 30-летию независимости Украины. Но регулятор отрицает изготовление такой медали. Об этом говорится в
О каких медалях идет речь
«Чтобы получить такие медали, заинтересованным лицам предлагают заплатить немалые деньги. В то же время продукция рекламируется так, будто изготавливается Национальным банком, вводит граждан в заблуждение.
Национальный банк не имеет никакого отношения к изготовлению и продаже медали „30-летие независимости Украины“, — отмечают в Нацбанке.
Регулятор объясняет, что всю нумизматическую и сувенирную продукцию для Национального банка производит исключительно его структурное подразделение — Банкнотно-монетный двор НБУ.
На каждой монете или медали, которую изготовили на Банкнотно-монетном дворе НБУ, нанесен логотип этого производства — лилию из трех лепестков.
В планах Национального банка на 2021 — выпуск памятных монет „К 30-летию независимости Украины“ из нейзильбера номиналом 5 грн (тираж 50 000 штук) и из серебра номиналом 20 грн (тираж 3000 штук).
Они выйдут в августе следующего года в серии „Возрождение украинской государственности“.
В Нацбанке советуют нумизматам и заинтересованным лицам быть осмотрительными и обращать внимание на производителей, а также условия приобретения нумизматической и сувенирной продукции.
Информация о том, какую нумизматическую продукцию выпускает НБУ, размещена
Ранее сообщалось
- Коммерческий ТАСкомбанк Сергея Тигипко начал продажу памятных монет и сувенирной продукции Национального банка. Купить нумизматическую продукцию Нацбанка также можно через другие банки-дистрибьюторы — Ощадбанк, Укргазбанк и Радабанк.