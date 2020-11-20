Госспецсвязи отказалась устанавливать интернет за 32,4 млн гривень в самолете президента

Средства решили направить на борьбу с коронавирусом.

Госспецсвязи отказалась устанавливать интернет за 32,4 млн гривень в самолете президента
Фото: president.gov.ua

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины отменила тендер на модернизацию спутниковой связи в самолете Airbus А-319-115, которым пользуется президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится в письме ведомства, направленном в адрес OBOZREVATEL.

В Госспецсвязи заявили, что решили отказаться от проведения закупки и направить 32,4 млн гривень на борьбу с коронавирусом.

В службе сообщили, что тендерная процедура по закупке оборудования для модернизации спутниковой связи началась еще в марте 2019 года. Однако вскоре она была отменена. Были объявлены еще два тендера - в июне и августе 2020 года - но они также не состоялись из-за участия в торгах менее двух тендерных предложений.

В сентябре был объявлен очередной тендер, и Госспецсвязи определило победителя, предложившего наименьшую цену - 32,4 млн грн.

Напомним, в августе прошлого года Зеленский заявил, что не будет "продавать к чертовой матери" президентские самолеты.

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