К системе BankID подключился еще один крупный банк

Райффайзен Банк Аваль стал 23-м банком, подключившимся к системе BankID НБУ в качестве идентификатора. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в фейсбуке.

К системе BankID подключился еще один крупный банк
Фото: ukrinform.ua

Что это даст клиентам

«Теперь клиенты Райффайзен Банка Аваль получили комфортный и безопасный доступ к государственным финансовым, коммерческим и другим услугам, которые предоставляются дистанционно и требуют идентификации», – говорится в сообщении НБУ.

После подключения Райффайзен Банка Аваль к системе BankID НБУ доля банков-участников по количеству эмитированных ими платежных карт выросла до 93%.

После того как к BankID присоединится еще ряд банков, которые сейчас находятся на стадии тестирования, использовать его возможности сможет почти каждый украинец, имеющий банковский счет, говорят в Нацбанке.

Сейчас система насчитывает 50 абонентов: это 23 банка и 27 других учреждений.

За девять месяцев 2020 года в системе BankID зафиксировано почти 4,2 млн успешных идентификаций. Наибольшее количество из них прошло в сентябре — более 830 тысяч.

Что такое BankID

BankID — это система Национального банка, которая обеспечивает электронную дистанционную идентификацию физлиц. С ее помощью пользователи могут легко и безопасно получать удаленный доступ к административным (государственным), финансовым, коммерческим и другим услугам.

Напомним

  • 19 марта 2020 года к системе BankID НБУ подключился Приватбанк.
  • 17 сентября НБУ сообщил, что с начала запуска коммерческой модели использования системы BankID банки получили 1 млн грн дохода за предоставление идентификационных данных клиентов коммерческим учреждениям.

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