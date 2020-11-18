Спрос на нефть вернется к докризисному уровню к 2025 году — аналитики
Мировой спрос на нефть достигнет пика на 2-3 года раньше, чем ожидалось, из-за последствий пандемии. Об этом говорится в ежегодном обзоре норвежской энергетической компании Equinor.
Что прогнозируют эксперты
В компании прогнозируют, что спрос на нефть вернется к докризисному уровню в 100 млн б/с примерно к 2025 году и упадет до 88 млн б/с в 2050 году.
А пиковый спрос на нефть будет наблюдаться в 2027-2028 году.
В 2019 году Equinor ожидала роста показателя до 105 млн б/с к 2030 году и снижение до 93 млн б/с к 2050 году, в основном за счет распространения электромобилей.
В то же время, мнение о скором наступлении пика спроса на нефть разделяют не все крупные игроки индустрии.
В частности, сотрудник компании Saudi Aramco (Саудовская Аравия) в интервью агентству Reuters заявлял, что компания ожидает рост спроса на нефть в долгосрочной перспективе, а «спекуляции на тему надвигающегося пика спроса на нефть не соответствуют реалиям ее потребления».
От чего зависит спрос на нефть в будущем
В Equinor отмечают, что сокращение инвестиций в нефтяную отрасль ограничит предложение, что также может повлиять на рост спроса в будущем.
При этом, по мнению аналитиков, пандемия covid-19 значительно изменила образ жизни людей. Это может иметь долгосрочный эффект и замедлить рост спроса на сырье, в то время как внедрение возобновляемых источников энергии и электромобилей будет набирать обороты.
«Скорее всего, спрос на авиационное топливо еще много лет будет испытывать на себе негативные последствия пандемии», — сообщается в материале.
Ранее сообщалось
- Согласно ежегодному докладу ОПЕК World Oil Outlook, восстановление спроса на глобальном нефтяном рынке начнется только в следующем году, а на докризисные уровни (99,8 млн баррелей в сутки) выйдет лишь в 2022 году.