Спрос на нефть вернется к докризисному уровню к 2025 году — аналитики

Мировой спрос на нефть достигнет пика на 2-3 года раньше, чем ожидалось, из-за последствий пандемии. Об этом говорится в ежегодном обзоре норвежской энергетической компании Equinor.

Фото: epravda.com.ua

Что прогнозируют эксперты

В компании прогнозируют, что спрос на нефть вернется к докризисному уровню в 100 млн б/с примерно к 2025 году и упадет до 88 млн б/с в 2050 году.

А пиковый спрос на нефть будет наблюдаться в 2027-2028 году.

В 2019 году Equinor ожидала роста показателя до 105 млн б/с к 2030 году и снижение до 93 млн б/с к 2050 году, в основном за счет распространения электромобилей.

В то же время, мнение о скором наступлении пика спроса на нефть разделяют не все крупные игроки индустрии.

В частности, сотрудник компании Saudi Aramco (Саудовская Аравия) в интервью агентству Reuters заявлял, что компания ожидает рост спроса на нефть в долгосрочной перспективе, а «спекуляции на тему надвигающегося пика спроса на нефть не соответствуют реалиям ее потребления».

От чего зависит спрос на нефть в будущем

В Equinor отмечают, что сокращение инвестиций в нефтяную отрасль ограничит предложение, что также может повлиять на рост спроса в будущем.

При этом, по мнению аналитиков, пандемия covid-19 значительно изменила образ жизни людей. Это может иметь долгосрочный эффект и замедлить рост спроса на сырье, в то время как внедрение возобновляемых источников энергии и электромобилей будет набирать обороты.

«Скорее всего, спрос на авиационное топливо еще много лет будет испытывать на себе негативные последствия пандемии», — сообщается в материале.

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