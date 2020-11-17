Белановский ГОК Ferrexpo передал кислородный концентратор Козельщинской больнице

Козельщинская центральная районная больница (Полтавская область) получила кислородный концентратор от входящего в группу Ferrexpo Белановского ГОКа. Данное оборудование будет использоваться в реанимационном отделении медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба компании.



"Как сообщалось ранее, в рамках программы помощи Ferrexpo больницам, мы постоянно мониторим ситуацию с распространением коронавируса в Украине, изучаем потребности медиков и закрываем их в порядке первоочередной необходимости. К сожалению, с наступлением холодного времени года ситуация касательно количества больных в нашей стране ухудшилась и сейчас особенно важно продолжать поддерживать медиков, которые работают на износ ради спасения жизней", - отметил генеральный директор БГОКа Юрий Химич.



По словам руководителя реанимационного отделения Козельщинской РЦБ Надежды Овдиенко, сейчас крайне тяжелая ситуация и медучреждение обращается к благотворителям за жизненно необходимыми оборудованием и медикаментами. "Мы очень благодарны Белановскому ГОКу за этот концентратор и за систематическую помощь, которую предприятие оказывает нашей больнице", - добавила она.



Данный кислородный концентратор выгодно отличается среди аналогов низким уровнем шума, небольшим весом и энергосбережением. Аппарат имеет двойной поток и рассчитан на подачу кислорода одновременно двум пациентам.



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали.



Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.



В 2019 г. компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США .

