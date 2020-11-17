Белановский ГОК Ferrexpo передал кислородный концентратор Козельщинской больнице

Белановский ГОК Ferrexpo передал кислородный концентратор Козельщинской больнице

Козельщинская центральная районная больница (Полтавская область) получила кислородный концентратор от входящего в группу Ferrexpo Белановского ГОКа. Данное оборудование будет использоваться в реанимационном отделении медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Как сообщалось ранее, в рамках программы помощи Ferrexpo больницам, мы постоянно мониторим ситуацию с распространением коронавируса в Украине, изучаем потребности медиков и закрываем их в порядке первоочередной необходимости. К сожалению, с наступлением холодного времени года ситуация касательно количества больных в нашей стране ухудшилась и сейчас особенно важно продолжать поддерживать медиков, которые работают на износ ради спасения жизней", - отметил генеральный директор БГОКа Юрий Химич.

По словам руководителя реанимационного отделения Козельщинской РЦБ Надежды Овдиенко, сейчас крайне тяжелая ситуация и медучреждение обращается к благотворителям за жизненно необходимыми оборудованием и медикаментами. "Мы очень благодарны Белановскому ГОКу за этот концентратор и за систематическую помощь, которую предприятие оказывает нашей больнице", - добавила она.

Данный кислородный концентратор выгодно отличается среди аналогов низким уровнем шума, небольшим весом и энергосбережением. Аппарат имеет двойной поток и рассчитан на подачу кислорода одновременно двум пациентам.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали.

Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

В 2019 г. компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ОПЗ получил нового директораОПЗ получил нового директора
КГГА установила усредненную норму аренды жилья одним человекомКГГА установила усредненную норму аренды жилья одним человеком
Студентка киевского колледжа пыталась ввезти в страну валюту почти на 2 млн гривенСтудентка киевского колледжа пыталась ввезти в страну валюту почти на 2 млн гривен
НБУ: Больше всего денежных переводов из Украины отправлено в РФ (инфографика)НБУ: Больше всего денежных переводов из Украины отправлено в РФ (инфографика)
Центробанк Казахстана запретил покупать долларыЦентробанк Казахстана запретил покупать доллары
Блок рекламы


Похожие новости
Ferrexpo задумалась о поставке окатышей в Китай контейнерными поездамиFerrexpo задумалась о поставке окатышей в Китай контейнерными поездами
Ferrexpo передала больнице Горишних Плавней аппарат гемодиализаFerrexpo передала больнице Горишних Плавней аппарат гемодиализа
Зеленский передал на приватизацию Житомирский ликеро-водочный заводЗеленский передал на приватизацию Житомирский ликеро-водочный завод
Киевская ОГА передала Службе внешней разведки землю в Белоцерковском районеКиевская ОГА передала Службе внешней разведки землю в Белоцерковском районе
Ferrexpo в 2019 году уплатила 2,8 млрд грн налоговFerrexpo в 2019 году уплатила 2,8 млрд грн налогов
Землю под спорткомплексом киевского авиазавода передали частной компанииЗемлю под спорткомплексом киевского авиазавода передали частной компании
Ferrexpo просит допустить ее к пилотному проекту частной тяги на железной дорогеFerrexpo просит допустить ее к пилотному проекту частной тяги на железной дороге
Прокуратура передала в суд обвинительный акт по делу о захвате имущства Киевского радиозаводаПрокуратура передала в суд обвинительный акт по делу о захвате имущства Киевского радиозавода
В апреле Ferrexpo поставила рекорд по производству окатышейВ апреле Ferrexpo поставила рекорд по производству окатышей
Акции Ferrexpo дорожают на фоне роста цен на железную рудуАкции Ferrexpo дорожают на фоне роста цен на железную руду
Последние новости
Подгружаем последние новости