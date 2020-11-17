Инвесторы потеряли $1,85 миллиарда на ставке против акций Modernа

Ставки против американской Moderna — одной из самых популярных в этом году биотехнологических компаний — обернулись для «медведей» крупнейшим проигрышем. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании S3 Partners.

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Что произошло

Инвесторы, которые ставили на падение акций биотехнологической компании Moderna, потеряли в 2020 году $1,85 млрд..

По словам управляющего директора S3 по прогнозной аналитике Игоря Дусанивского, за первые недели ноября потери шортистов составили $790 млн. По его оценке, всего по акциям Moderna открыты короткие позиции на сумму $2,13 млрд.

Кто такие шортисты

Шортселлерами (или шортистами) называют трейдеров, которые ставят против роста котировок публичных компаний. Если трейдер благодаря инсайдерской информации, пониманию бизнеса или другим факторам уверен, что котировки акций компании упадут, он может одолжить их у брокера, продать по текущей цене, а после того как цена снизится — выкупить обратно и вернуть брокеру, оставив разницу себе в виде прибыли. Это называется короткой позицией, или шортом.

Вакцина от Moderna

16 ноября Moderna представила промежуточные результаты третьей фазы испытаний вакцины против коронавируса. По данным Moderna,она эффективна в 94,5% случаев.

В тестировании участвовали 30 тыс. человек. В этот день на премаркете акции биотеха поднимались на 18%, до $105, на основных торгах на максимуме достигали $103,2. С момента выхода на биржу бумаги компании никогда не поднимались выше $100. К закрытию торгов котировки акций Moderna скорректировались до $97,95. С начала года бумаги компании выросли более чем на 400%.

Реакция американских рынков

Американские рынки открылись в зеленой зоне. Выросли акции наиболее пострадавших от пандемии компаний: нефтяников, авиаперевозчиков и других. К закрытию торгов индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,6% — до 29950,44 пункта, что стало максимумом с февраля.

Эффективность вакцины в реальных условиях может быть меньше, чем при исследованиях.

Аналитик Mizuho Securities Дифэй Ян отметил, что в ходе клинический испытаний компания сама выбирает пациентов и тщательно за ними следит, но в реальном мире есть люди разных возрастов и с разным здоровьем.

Вакцина Pfizer и BioNTech

В начале ноября компании Pfizer и BioNTech объявили, что их вакцина эффективна в 90% случаев. Однако она требует хранения при очень низких температурах в отличие от вакцины Moderna.