Американская сталелитейная компания Nucor объявила о подписании 15-летнего соглашения о покупке виртуальной энергии (Virtual Power Purchase Agreements или VPPA) на 250 мегаватт в год солнечной энергии в Техасе.



Ожидается, что в рамках проекта экологически чистая электроэнергия начнет поставляться на заводы компании в США во втором квартале 2023 года. Это соглашение станет первым соглашением о покупке солнечной энергии для Nucor и крупнейшим в своем роде соглашением для сталелитейной промышленности.



Ожидается, что строительство солнечной электростанции начнется летом 2022 года, и на пике строительства будут созданы сотни рабочих мест.



VPPA становятся все более популярным способом обеспечения возобновляемой энергии для крупных корпораций. В сентябре Henkel, немецкая компания по производству химикатов и товаров народного потребления, подписала крупномасштабное соглашение о виртуальной покупке электроэнергии (VPPA), касающееся новой ветряной электростанции в графстве Би, штат Техас, которая покроет 100% потребности в электроэнергии предприятий Henkel в Соединенные штаты.

