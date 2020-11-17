Банк Львов увеличит капитал на 270 миллионов

Банк Львов решил увеличить уставный капитал на 270 млн грн. Об этом учреждение сообщает в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.

Фото: lvivbanks.com.ua

Что предполагается

Увеличение капитала на 270 млн грн предлагается путем дополнительной эмиссии 2,7 млрд акций. Соответствующая информация содержится в проекте решения в запланированном на 1 декабря 2020 года внеочередном общем собрании акционеров банка.

Существующая номинальная стоимость акций составляет 00,1 грн за акцию. Размещение будет выполнено за счет дополнительных взносов без осуществления публичного предложения.

Напомним

В апреле ЕБРР предоставил банку Львов € 7500000 кредита на четыре года.

Банк Львов также является уполномоченным банком с начала действия госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%».

В августовском Рейтинга самых стойких банков от «Минфину» банк «Львов» занял последнее место, в других рейтингах занимает позиции во второй половине перечней банков.

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