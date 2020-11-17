Банк Львов увеличит капитал на 270 миллионов
Банк Львов решил увеличить уставный капитал на 270 млн грн. Об этом учреждение
Что предполагается
Увеличение капитала на 270 млн грн предлагается путем дополнительной эмиссии 2,7 млрд акций. Соответствующая информация содержится в проекте решения в запланированном на 1 декабря 2020 года внеочередном общем собрании акционеров банка.
Существующая номинальная стоимость акций составляет 00,1 грн за акцию. Размещение будет выполнено за счет дополнительных взносов без осуществления публичного предложения.
Напомним
В апреле ЕБРР предоставил банку Львов € 7500000 кредита на четыре года.
Банк Львов также является уполномоченным банком с начала действия госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%».
В августовском Рейтинга самых стойких банков от «Минфину» банк «Львов» занял последнее место, в других рейтингах занимает позиции во второй половине перечней банков.
Кое-что о банке
- Банк Львов был создан в 1990 году. Предоставляет банковские услуги МСП и частным клиентам в Западной Украине: активно работает во Львовской, Ивано-Франковской, Луцкой, Ровенской, Тернопольской и Ужгородской областях, а также в столице.
- Частный инвестор Маргеир Петурсон в 2006 году выкупил 99% акций банка.
- В 2007 году стал банком практически со 100% иностранным капиталом.
- 29 января 2019 51% акций банка выкупил швейцарский фонд responsAbility, который осуществляет финансирование долга и собственного капитала компании в странах с переходной экономикой и развивающихся странах.