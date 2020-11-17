Банк Львов увеличит капитал на 270 миллионов

Банк Львов решил увеличить уставный капитал на 270 млн грн. Об этом учреждение сообщает в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.

Банк Львов увеличит капитал на 270 миллионов
Фото: lvivbanks.com.ua

Что предполагается

Увеличение капитала на 270 млн грн предлагается путем дополнительной эмиссии 2,7 млрд акций. Соответствующая информация содержится в проекте решения в запланированном на 1 декабря 2020 года внеочередном общем собрании акционеров банка.

Существующая номинальная стоимость акций составляет 00,1 грн за акцию. Размещение будет выполнено за счет дополнительных взносов без осуществления публичного предложения.

Напомним

В апреле ЕБРР предоставил банку Львов € 7500000 кредита на четыре года.

Банк Львов также является уполномоченным банком с начала действия госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%».

В августовском Рейтинга самых стойких банков от «Минфину» банк «Львов» занял последнее место, в других рейтингах занимает позиции во второй половине перечней банков.

Кое-что о банке

  • Банк Львов был создан в 1990 году. Предоставляет банковские услуги МСП и частным клиентам в Западной Украине: активно работает во Львовской, Ивано-Франковской, Луцкой, Ровенской, Тернопольской и Ужгородской областях, а также в столице.
  • Частный инвестор Маргеир Петурсон в 2006 году выкупил 99% акций банка.
  • В 2007 году стал банком практически со 100% иностранным капиталом.
  • 29 января 2019 51% акций банка выкупил швейцарский фонд responsAbility, который осуществляет финансирование долга и собственного капитала компании в странах с переходной экономикой и развивающихся странах.

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