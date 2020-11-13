Сальдо внешней торговли товарами улучшилось на 59,1% — Госстат

В январе – сентябре отрицательное сальдо внешней торговли товарами улучшилось на $4 259,7 млн, или 59,1% (по сравнению с 2019 годом) – до $2 944,3 млн. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Сальдо внешней торговли товарами улучшилось на 59,1% — Госстат
Фото: vybor.ua

В январе – сентябре 2019 года отрицательное сальдо составило $7 204 млн.

Импорт

Импорт товаров и услуг в январе – сентябре 2020 года составил $41 665,3 млн, сократившись на 15,5% по сравнению с 9 месяцами 2019 года.

За 9 месяцев импорт товаров составил $37 962,1 млн, сократившись на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Позитивное сальдо составило $530,8 млн (в 2019 году сальдо было отрицательным – $4199,2 млн).

Экспорт

Экспорт товаров и услуг в январе – сентябре 2020 года составил $42 196,1 млн. При этом он уменьшился на 6,5% по сравнению с январем – сентябрем 2019 года.

Экспорт товаров в январе – сентябре 2020 года составил $35 017,8 млн, при этом он уменьшился на 5,6% по сравнению с январем – сентябрем 2019 года.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,92 (за 9 месяцев 2019 года – 0,84).

С кем торговали

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 230 стран мира.

Самыми активными партнерами по экспорту были страны ЕС ($13 060,7 млн), Китай ($4813,7 млн), Польша ($2330 млн), РФ ($2031,4 млн) и Турция ($1658,3 млн).

Самым активными импортерами стали страны ЕС ($16 439,8 млн), Китай ($5793,1 млн), Германия ($3878,5 млн), РФ ($3334,8 млн) и Польша ($2879,9 млн).

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