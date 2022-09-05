На Житомирщині арештовано гранітний кар’єр дружини депутата-колаборанта Сальдо

У Житомирській області арештовано активи підприємства, яке належить родині колишнього народного депутата-зрадника, Володимира Сальдо, який зараз є гауляйтером тимчасово окупованої Херсонської області.

Підприємство керує гранітним кар’єром та займається видобутком та обробкою граніту.

«Прибуток від його діяльності Сальдо спрямовував на фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, а також на ведення війни проти нашої держави», - наголошують у СБУ .

СБУ

Тепер активи депутат-зрадника мають передати в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).