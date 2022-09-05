На Житомирщині арештовано гранітний кар’єр дружини депутата-колаборанта Сальдо

Прибуток від бізнесу йшов на підтримку сепаратистської діяльності зрадника

На Житомирщині арештовано гранітний кар’єр дружини депутата-колаборанта Сальдо
У зрадника Сальдо був бізнес на Житомирщині
© Рух ЧЕСНО

У Житомирській області арештовано активи підприємства, яке належить родині колишнього народного депутата-зрадника, Володимира Сальдо, який зараз є гауляйтером тимчасово окупованої Херсонської області.

Підприємство керує гранітним кар’єром та займається видобутком та обробкою граніту.

«Прибуток від його діяльності Сальдо спрямовував на фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, а також на ведення війни проти нашої держави», - наголошують у СБУ.

СБУ

Тепер активи депутат-зрадника мають передати в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Фонд Білла Гейтса інвестує $12 мільйонів у Neutral FoodsФонд Білла Гейтса інвестує $12 мільйонів у Neutral Foods
Дефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця рокуДефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця року
Ціни на свинину в Україні зростатимуть: названо причиниЦіни на свинину в Україні зростатимуть: названо причини
Ціни на квартири зростуть через будівництво бомбосховищ: названі цифриЦіни на квартири зростуть через будівництво бомбосховищ: названі цифри
Віялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатисяВіялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатися
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні заарештовано активи ще чотирьох російських компаній на 72 млн грнВ Україні заарештовано активи ще чотирьох російських компаній на 72 млн грн
На Хмельниччині арештовано майно громадянина РФ на 96 млн грнНа Хмельниччині арештовано майно громадянина РФ на 96 млн грн
Телеканал депутата-колаборанта Ковальова передали АРМАТелеканал депутата-колаборанта Ковальова передали АРМА
В Україні заарештовано корпоративні права підприємства більш ніж на 2,3 мільярда через бізнес з РФВ Україні заарештовано корпоративні права підприємства більш ніж на 2,3 мільярда через бізнес з РФ
На Кіровоградщині арештовано майно агропідприємства, пов’язаного з РФНа Кіровоградщині арештовано майно агропідприємства, пов’язаного з РФ
Арештовано майно російського олігарха на мільярд гривень, що незаконо видобував корисні копалини та фінансував тероризмАрештовано майно російського олігарха на мільярд гривень, що незаконо видобував корисні копалини та фінансував тероризм
Валютные интервенции НБУ: положительное сальдо в июне составило $583 миллиона
С начала года негативное сальдо внешней торговли Украины составило почти $1,05 миллиарда — Госстат
Сальдо внешней торговли снова отрицательное — $256,5 миллиона
Сальдо внешней торговли товарами улучшилось на 59,1% — Госстат
Последние новости
Подгружаем последние новости