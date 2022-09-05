Новостей.COM ⇒
2022-09-05
На Житомирщині арештовано гранітний кар’єр дружини депутата-колаборанта Сальдо
Прибуток від бізнесу йшов на підтримку сепаратистської діяльності зрадника
У зрадника Сальдо був бізнес на Житомирщині© Рух ЧЕСНО
У Житомирській області арештовано активи підприємства, яке належить родині колишнього народного депутата-зрадника, Володимира Сальдо, який зараз є гауляйтером тимчасово окупованої Херсонської області.
Підприємство керує гранітним кар’єром та займається видобутком та обробкою граніту.
«Прибуток від його діяльності Сальдо спрямовував на фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, а також на ведення війни проти нашої держави», -
СБУ
Тепер активи депутат-зрадника мають передати в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Артем Руденко, ZN.ua