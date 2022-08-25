В Україні заарештовано активи ще чотирьох російських компаній на 72 млн грн
Власником фірм є громадянка Росії з Тамбова
Київський районний суду м. Харкова арештував активи ще чотирьох російських компаній вартістю 72 млн грн. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
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«Свої прибутки в нашій державі кожна з цих фірм перераховувала власниці, яка у свою чергу сплачує податки до держбюджету РФ. У такий спосіб фактично відбувалось фінансування військової агресії Росії проти України», - йдеться у повідомленні.
Слідством було встановлено, що статутні капітали чотирьох вказаних фірм сформовані за рахунок «відмитих» доходів «головної» харківської компанії, активи якої арештували ще у червні 2022 року.
Активи планують передати державі в управління АРМА.