В Україні заарештовано активи ще чотирьох російських компаній на 72 млн грн

Власником фірм є громадянка Росії з Тамбова

В Україні заарештовано активи ще чотирьох російських компаній на 72 млн грн
Україна продовжує конфіскацію російських активів
© Радио Свобода

Київський районний суду м. Харкова арештував активи ще чотирьох російських компаній вартістю 72 млн грн. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За повідомленням, кінцевим власником чотирьох фірм з Харкова, Львова та Дніпра є громадянка Росії з Тамбова. Компанії займаються роздрібною торгівлею непродовольчими товарами по всій території України.

«Свої прибутки в нашій державі кожна з цих фірм перераховувала власниці, яка у свою чергу сплачує податки до держбюджету РФ. У такий спосіб фактично відбувалось фінансування військової агресії Росії проти України», - йдеться у повідомленні.

Слідством було встановлено, що статутні капітали чотирьох вказаних фірм сформовані за рахунок «відмитих» доходів «головної» харківської компанії, активи якої арештували ще у червні 2022 року.

Активи планують передати державі в управління АРМА.


Артем Руденко, ZN.ua





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