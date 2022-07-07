На Кіровоградщині арештовано майно агропідприємства, пов’язаного з РФ

Громадянин Росії разом з іншими зловмисниками легалізували та виводили до РФ кошти, отриманні злочинним шляхом

На Кіровоградщині арештовано майно агропідприємства, пов’язаного з РФ
Суд арестовал имущество агропредприятия

Суд підтримав клопотання прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури та наклав арешт на корпоративні права підприємства, вартістю понад 4,6 млрд грн, в рамках кримінального провадження за фактом легалізації доходів, - повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«За даними слідства, громадянин РФ - засновник одного з агропідприємств та власник 50 % статутного капіталу, який також є засновником 8 підприємств на території країни-агресора, здійснював незаконні фінансові операції. Спільно з іншими посадовими особами підприємства, вони легалізували та виводили до РФ кошти, отриманні злочинним шляхом», - йдеться у заяві правоохоронців.

З метою забезпечення збереження майна для його подальшої конфіскації слідчий суддя наклав арешт на частку громадянина РФ у статутному капіталі.


Артем Руденко, ZN.ua





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