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2022-08-18
На Хмельниччині арештовано майно громадянина РФ на 96 млн грн
Росіянин заволодів цими активами шахрайським шляхом
Суд заарештував майно росіянина© atn.ua
У Хмельницькій області суд арештував частку громадянина Росії у статутному капіталі підприємства розміром понад 96 млн грн. Повідомляє Офіс генерального прокурора.
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Після цього компанія, спотворюючи реальні економічні показники, почала безпідставно ухилятись від виконання своїх зобов’язань перед кооперативом. Свої дії шахраї мотивували штучною кризою в роботі.
Заарештовані активи планують передати державі – в управління АРМА.
Артем Руденко, ZN.ua