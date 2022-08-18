На Хмельниччині арештовано майно громадянина РФ на 96 млн грн

У Хмельницькій області суд арештував частку громадянина Росії у статутному капіталі підприємства розміром понад 96 млн грн. Повідомляє Офіс генерального прокурора.

За повідомленням прокуратури, посадовці компанії, серед власників якої є і громадянин Росії, шахрайським шляхом заволоділи майном сільськогосподарського виробничого кооперативу.

Після цього компанія, спотворюючи реальні економічні показники, почала безпідставно ухилятись від виконання своїх зобов’язань перед кооперативом. Свої дії шахраї мотивували штучною кризою в роботі.

Заарештовані активи планують передати державі – в управління АРМА.