Світло буде: на Хмельниччині відновили енергопостачання

Після масованого ракетного удару, який напередодні завдав російський агресор було відновлено живлення на території Хмельницької області. Про це компанія «Укренерго» повідомила у своєму Telegram.

«Укренерго» відновило живлення Хмельниччини після масованого ракетного удару російського агресора 22 жовтня. Також тривають роботи для відновлення енергопостачання Рівненщини, Черкащини та на Волині. Наразі по всій країні 70 наших ремонтних бригад ремонтують інфраструктуру після ракетних обстрілів. Сотні наших співробітників працюють 24/7, для якнайшвидшого відновлення енергопостачання в усіх постраждалих регіонах», - зазначають у відомстві.

Також повідомляють, що сьогодні з 12-ї дня Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» був змушений віддати команду на обмеження споживачів Києва, Київської області, Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини задля уникнення перевантаження мереж в цих регіонах.

Компанія наголосила, що дуже важливо не вмикати одночасно в мережу кілька потужних електроприладів, особливо в пікові години – з 6:00 о 11:00 і з 17:00 до 23:00, а користування пральними машинами, бойлерами, кондиціонерами та обігрівачами перенесіть за можливості на ніч.