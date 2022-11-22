Держборг України: скільки українці винні в перерахунку на кожного громадянина та кому
Наша країна заборгувала вже 100 мільярдів доларів.
Відповідно до офіційних даних, обсяг держборгу України станом на початок листопада вже наближається до 100 мільярдів доларів. Тобто на кожного українця припадає частка у приблизно 2,5 тисячі доларів,
Однак, є плюс - нашій державі з лютого цього року через війну не позичають кошти на комерційних умовах. Україна має можливість отримувати фінансування лише у країнах-союзників та міжнародних фінансових інституціях, інформує
Крім того, деякі держави надають Україні гроші навіть не в кредит на десяток років під пільгові відсотки, а взагалі без необхідності повернення їх у майбутньому. Тобто у вигляді своєрідних грантів на конкретні цілі. За оцінками Мінфіну, на безкоштовній основі Україна цього року отримала близько 40 відсотків усього міжнародного фінансування (близько 10 мільярдів доларів).
Мінус – борги зростатимуть. Фінансові потреби нашої держави наступного року сягнуть близько 70 мільярдів доларів, з яких 35 мільярдів доларів – треба спочатку позичити, а потім значну частину в майбутньому повернути.
Основні кредитори
За даними Мінфіну, з початку року найбільшу підтримку Україні надають США і Євросоюз - відповідно 13 млрд і 11,5 млрд, проте якщо США з цього обсягу виділили у вигляді грантів 8,49 млрд, то ЄС як гранти лише 626 млн доларів.
У п’ятірку найбільших донорів входять: МВФ, ЄІБ і Світовий банк - відповідно 2,7 млрд доларів, 2,32 млрд доларів і 1,7 млрд доларів – і все це кредити з необхідністю повернення у майбутньому. МВФ цього року виділив усі заявлені кошти, тоді як ЄІБ і Світовий банк лише трохи більше половини. Європейський інвестиційний банк поки що єдиний, хто надав фінансування на відновлення країни у розмірі 1 млрд доларів .
Далі йдуть Канада, Німеччина і Велика Британія - відповідно 1,5 млрд, 1,4 млрд і 1 млрд доларів. Донором бюджету України з фінансуванням у розмірі понад 500 млн доларів від початку війни є також Японія: ці кошти вже отримані й усі у вигляді кредитів.
Про приблизно однакову фінансову підтримку українського бюджету заявили Франція, Італія і Нідерланди. Проте якщо Франція та Італія вже надали всі анонсовані відповідно 332 млн доларів і 330 млн доларів (зокрема Італія 125 млн доларів у вигляді гранту), то Нідерланди на сьогодні надали третину - 106 млн доларів, а ще 204 млн доларів очікуються.