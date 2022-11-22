Держборг України: скільки українці винні в перерахунку на кожного громадянина та кому

Наша країна заборгувала вже 100 мільярдів доларів.

Держборг України: скільки українці винні в перерахунку на кожного громадянина та кому
© ZN.UA

Відповідно до офіційних даних, обсяг держборгу України станом на початок листопада вже наближається до 100 мільярдів доларів. Тобто на кожного українця припадає частка у приблизно 2,5 тисячі доларів, пише Уніан.

Однак, є плюс - нашій державі з лютого цього року через війну не позичають кошти на комерційних умовах. Україна має можливість отримувати фінансування лише у країнах-союзників та міжнародних фінансових інституціях, інформує ZN.ua.

Крім того, деякі держави надають Україні гроші навіть не в кредит на десяток років під пільгові відсотки, а взагалі без необхідності повернення їх у майбутньому. Тобто у вигляді своєрідних грантів на конкретні цілі. За оцінками Мінфіну, на безкоштовній основі Україна цього року отримала близько 40 відсотків усього міжнародного фінансування (близько 10 мільярдів доларів).

Мінус – борги зростатимуть. Фінансові потреби нашої держави наступного року сягнуть близько 70 мільярдів доларів, з яких 35 мільярдів доларів – треба спочатку позичити, а потім значну частину в майбутньому повернути.

Основні кредитори

За даними Мінфіну, з початку року найбільшу підтримку Україні надають США і Євросоюз - відповідно 13 млрд і 11,5 млрд, проте якщо США з цього обсягу виділили у вигляді грантів 8,49 млрд, то ЄС як гранти лише 626 млн доларів.

У п’ятірку найбільших донорів входять: МВФ, ЄІБ і Світовий банк - відповідно 2,7 млрд доларів, 2,32 млрд доларів і 1,7 млрд доларів – і все це кредити з необхідністю повернення у майбутньому. МВФ цього року виділив усі заявлені кошти, тоді як ЄІБ і Світовий банк лише трохи більше половини. Європейський інвестиційний банк поки що єдиний, хто надав фінансування на відновлення країни у розмірі 1 млрд доларів .

Далі йдуть Канада, Німеччина і Велика Британія - відповідно 1,5 млрд, 1,4 млрд і 1 млрд доларів. Донором бюджету України з фінансуванням у розмірі понад 500 млн доларів від початку війни є також Японія: ці кошти вже отримані й усі у вигляді кредитів.

Про приблизно однакову фінансову підтримку українського бюджету заявили Франція, Італія і Нідерланди. Проте якщо Франція та Італія вже надали всі анонсовані відповідно 332 млн доларів і 330 млн доларів (зокрема Італія 125 млн доларів у вигляді гранту), то Нідерланди на сьогодні надали третину - 106 млн доларів, а ще 204 млн доларів очікуються.


Олена Середа, ZN.ua





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