Крупнейший мировой сервис торговли драгоценностями отказался от бриллиантов из РФ

Около 30% потребляемых в мире алмазов производили в РоSSии, информирует ZN.ua.

Крупнейший в мире сервис по торговле драгоценными камнями RapNet отказался от торговли бриллиантами из РоSSии из-за санкций против страны-агрессора. Об этом сообщили в компании.

Запрет касается всех драгоценных камней, поставленных из РоSSийской Федерации после 24 февраля, а также тех, которые были изготовлены из роSSийского сырья.

"Поскольку санкции США в отношении Алроса (крупнейший в мире производитель алмазов из РоSSии) направлены на то, чтобы остановить приток средств в РоSSию, подпитывающих ее войну с Украиной, американские компании, включая розничные ювелирные магазины, должны немедленно прекратить все операции с роSSийской алмазодобывающей компанией или в ее пользу", - говорится в сообщении.

Также в сообщении компании отмечается, что по нравственным соображениям покупатели отказываются от бриллиантов, произведенных в РФ и ограненных за пределами РоSSии. Санкции денежного характера препятствуют импорту необработанных алмазов в гранильные центры.

"Ведь теперь каждый ритейлер должен спрашивать поставщиков: покупаю ли я алмазы Алроса", - добавили в RapNet.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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