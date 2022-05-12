Крупнейший импортер роSSийского газа в ФРГ уже расплатился в рублях

Крупнейший импортер роSSийского газа в ФРГ Uniper SE уже расплатился за роSSийский газ в рублях, утверждает премьер-министр Италии Марио Драги, - сообщает DW . В немецкой компании это опровергают.

"На самом деле, доказательства, которые мы видели ...сегодня утром, (показывают), что крупнейший импортер газа в Германии уже заплатил в рублях", - заявил Драги на пресс-конференции в среду, 11 мая.

При этом, как пишет Bloomberg, представитель немецкой компании Uniper SE - крупнейшего покупателя роSSийского газа в ФРГ - заявил, что предприятие не производило никаких платежей по новой схеме, поскольку срок оплаты истекает лишь в конце мая.

Ранее в среду в Uniper заверили, что компания сможет сохранить подачу газа, не нарушая санкций. При этом ее представитель отказался комментировать, открыла ли Uniper рублевый счет в "Газпромбанке".

Ранее итальянский премьер заявлял, что европейские компании смогут платить за роSSийский газ в рублях, не нарушая санкций, введенных Евросоюзом в отношении РоSSии за развязанную ею войну против Украины.

"Нет официального заявления о том, что именно будет считаться нарушением санкций. Никто никогда не говорил о том, нарушат ли платежи в рублях санкции или нет. Это такая серая зона", - отмечал Драги.