У Херсоні торгують товарами російського виробництва

Дріжджі «Воронежские» вироблені на російському заводі французької компанії Lesaffre, інформує ZN.ua.

У Херсоні торгують товарами російського виробництва
© Getty Images

В магазинах Херсону крім дріжджів «Львівські» від національного виробника продають також російський аналог «Воронежские». Це стало відомо через обурення деяких мешканців міста, повідомляють Українські новини.

Зазначається, що товар у магазини був завезений у час окупації Херсона російськими військами.

Сухі дріжджі «Воронежские» та «Саф-Момент» виробляє французька компанія Lesaffre («ЛеСаффр»), яка продовжує їх виробництво незважаючи на війну.

Крім того, ця французька компанія прославилася тим, що поставляє свою продукцію мобілізованим російським військовим у продуктових наборах на Харківщині. Про це повідомляла Держприкордонслужба України.

Дивно, але компанія «ЛеСаффр» досі має одне працююче підприємство в Україні та чотири заводи в Росії. При цьому виробник від лютого 2022 року ніяк не коментує війну в Україні.


Олена Середа, ZN.ua





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