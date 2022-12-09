У Херсоні торгують товарами російського виробництва
Дріжджі «Воронежские» вироблені на російському заводі французької компанії Lesaffre, інформує
В магазинах Херсону крім дріжджів «Львівські» від національного виробника продають також російський аналог «Воронежские». Це стало відомо через обурення деяких мешканців міста,
Зазначається, що товар у магазини був завезений у час окупації Херсона російськими військами.
Сухі дріжджі «Воронежские» та «Саф-Момент» виробляє французька компанія Lesaffre («ЛеСаффр»), яка продовжує їх виробництво незважаючи на війну.
Крім того, ця французька компанія прославилася тим, що поставляє свою продукцію мобілізованим російським військовим у продуктових наборах на Харківщині. Про це повідомляла Держприкордонслужба України.
Дивно, але компанія «ЛеСаффр» досі має одне працююче підприємство в Україні та чотири заводи в Росії. При цьому виробник від лютого 2022 року ніяк не коментує війну в Україні.