В Госстате посчитали, какие продукты подорожали больше всего

Согласно статистическим данным Государственной службы статистики в апреле 2022 года больше всего подорожали крупы.

В Госстате посчитали, какие продукты подорожали больше всего
Фото: biz.censor.net

Как изменились цены

Пшено подорожало на 21,5% до 26,1 гривен за килограмм. Рис подорожал на 21,1% до 40,1 гривны за килограмм, а гречка на 13,8% до 61,7 гривны за килограмм.

Рыба мороженая подорожала на 7,6% до 123,2 гривен за килограмм, масло на 4,2% до 58,8 гривен за 200 грамм, подсолнечное масло — на 2,9% до 67,4 гривен за литр.

В то же время, яйца подешевели на 27,6% до 24,8 гривен за десяток.

По данным Госстата, сигареты премиум-класса подорожали на 2,6% до 73,3 гривен за пачку, водка — на 9,4% до 105,1 гривен за бутылку 0,5 литра, вина столовые украинских марок — на 6,5 % до 78,2 гривен за бутылку 0,7 литра, пиво — на 11,2% до 22,8 гривен за бутылку 0,5 литра.

Что предшествовало

Ускорение инфляции еврозоны и особенно удорожание энергоносителей усиливает импорт инфляции в экономику Украины.

По данным НБУ, средняя инфляция основных торговых партнеров Украины ускорилась с 7% в начале года до 10,5% в апреле 2022 года. В довоенной Украине импорт газа, нефти и продуктов нефтепереработки составлял почти 45% потребностей внутреннего использования. Энергоносители составляли 9% в структуре потребительской корзины населения и 13% в структуре промежуточного потребления экономики.

Агрессия РФ кардинально изменяет ценообразование на рынках Украины.

В условиях военной экономики монетарные стимулы не могут изменить потребительские/инвестиционные настроения населения и предприятий, а рыночные инфляционные ожидания просто отсутствуют. Постоянные разрушения объектов критической инфраструктуры (в частности, нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз) ограничивают предложение товаров и усложняют логистику, что усиливает эффекты импорта инфляции, давит на цены.

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