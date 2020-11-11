Количество жалоб предпринимателей на госслужащих выросла в 3-м квартале на 14% — бизнес-омбудсмен

В июле - сентябре 2020 года Совет бизнес-омбудсмена (СБО) получил 439 жалобы, что на 14% больше, чем во втором квартале 2020 года, и на 3% больше, чем в третьем квартале 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Фото: retail-loyalty.org

На что жалуются

Несмотря на влияние карантина на бизнес и вынужденное уменьшение темпов деловой активности, количество обращений предпринимателей в Совет бизнес-омбудсмена о нарушениях госслужащих продолжает расти.

Чаще всего обращались представители украинского МСБ.

Почти половина жалоб поступила из Киева и столичного региона. Среди других топ-5 областей: Днепропетровская (9%), Харьковская (8%) и Запорожская (5%).

Самые активные области по количеству жалоб: оптовая торговля (28%), агробизнес (13%), недвижимость и строительство (10%), производство (10%) и частные предприниматели (10%).

По сравнению с предыдущим кварталом предприниматели больше жаловались на процессуальные злоупотребления органов прокуратуры, однако меньше - на злоупотребления Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Предприниматели подали вдвое больше жалоб на действия департамента государственной регистрации и исполнительной службы Министерства юстиции.

Системная существенная проблема - невыполнение судебных решений. За 5 лет работы учреждение рассмотрело 564 жалобы по этому поводу.

Что удалось сделать

Среди системных достижений:

государственные органы выполнили 89% индивидуальных рекомендаций СБО.

в соответствии с рекомендациями СБО Верховная Рада приняла закон №776-их, направлен на детенизацию рынка и повышение прозрачности экспорта-импорта металлолома;

президент подписал закон №2698, чтобы гармонизировать условия функционирования отечественного рынка строительной продукции с европейскими правилами;

продолжается работа по закреплению статуса Офиса бизнес-омбудсмена на уровне закона.

Что известно о РБО

Совет бизнес-омбудсмена - это независимый постоянно действующий консультативно-совещательный орган Кабинета Министров Украины, основан с целью создания прозрачных условий работы государственных и местных органов власти, государственных или подконтрольных государству компаний, а также для предотвращения коррупции.