За 10 месяцев зеленая энергетика в Украине нарастила выработку на 110%

За 10 месяцев зеленая энергетика в Украине нарастила выработку на 110%

За 10 месяцев 2020 году в Украине произвели более 9,5 миллиарда кВт/ч. Это на 110% больше, чем в прошлом году - в 2019 за аналогичный период произвели 4,5 миллиарда кВт/ч. Об этом сообщает Энергореформа со ссылкой на Минэнергетики.

Сейчас возобновляемые источники энергии составляют 8% в общей структуре энергетики Украины, в прошлом - вдвое меньше, а именно 3,6%.

В общем энергии году произвели на 5,4% меньше - 119,8 миллиарда кВт/ч.

Больше всего, как и ранее, производят АЭС (хотя объем уменьшился на 6%) и ТЭС (-23,7% к прошлому году). Их доли составляют 52,6% и 24,7% соответственно.

Атомной энергии произвели 63 миллиарда кВт/ч, тепловой - 29,5 миллиарда.

Доля ТЭЦ и КУ увеличилась на 19%, объем составляет 9,8 миллиарда.

ГЭС сократили выработку на 11% до почти 5 миллиардов кВт/ч. ГАЭС, составляющие 1,1% общей энергетики, выработали 1,3 миллиарда кВт/ч энергии.

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