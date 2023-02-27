В Бучі відновлять 110 будинків до кінця весни

Американська некомерційна організація Global Empowerment Mission (GEM) планує до кінця весни завершити реконструкцію вулиці Вокзальна в Бучі, на якій капітально відремонтують 110 будинків. Про це повідомили в організації, пише на ЕП.

В Бучі відновлять 110 будинків до кінця весни
Фото: wikipedia.org

Саме цією вулицею йшла тридцятикілометрова колона російської техніки, що намагалася прорватися до Києва. Внаслідок активних бойових дій, більшість інфраструктури була зруйнована. Відповідно частина будинків буде повністю відбудована.

Зазначається, що реалізація проєкту стала можливою завдяки фінансовій підтримці Фонду Говарда Г. Баффета.

Проєкт офіційно стартував 31 жовтня 2022 року, коли була підписана тристороння угода між GEM, Бучанською міською радою та Vespa Group, підрядником проєкту.

Реконструкція проводиться в рамках програми «Надія для Бучі». Основними партнерами у реалізації програми є Бучанська громада, ГО «Якість життя», Pioneer, United Way та Good 360. Усі заходи координуються з місцевою владою та українськими громадськими організаціями.

Серед донорів та партнерів діяльності GEM в Україні — понад 50 компаній та організацій, серед яких Goya Foods, Walmart, Home Depot та багато інших відомих брендів.





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