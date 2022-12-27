У Києві впадуть ціни на оренду квартир: скільки коштуватиме столичне житло до кінця зими

У Києві почали знижуватись ціни на оренду житла, і ця тенденція триватиме до кінця зими, переконані експерти. Через аварійні відключення електроенергії попит на житло в столиці впав. Знижуються й ціни. Поблизу інфраструктурних об'єктів оренда знизилася на 15–20%.

У Києві впадуть ціни на оренду квартир: скільки коштуватиме столичне житло до кінця зими

Багато киян, які залишили столицю на початку війни, або влітку, не поспішають повертатися взимку додому, оскільки перспектива сидіти цілодобово без світла та води не є райдужною.

За словами рієлторів, у нових договорах оренди квартир під час війни з'явилися додаткові умови. Вони стосуються можливості розірвання договору у зв'язку з форс-мажорами, коротшого терміну оренди – від трьох місяців, розстрочки авансового платежу. Багато господарів ідуть на поступки, оскільки попит на столичне житло впав, і власники готові його здавати навіть за зниженою ціною.

За словами експерта ринку нерухомості Вікторії Берещак, середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становить 7,5-9 тисяч гривень. Ціни на двокімнатні коливаються на рівні 9-11 тисяч гривень, трикімнатні – від 12 тисяч гривень і вище.

У Києві впадуть ціни на оренду квартир: скільки коштуватиме столичне житло до кінця зими

Попит на заміську нерухомість у Київській області трохи вищий. Ставка йде на будинки з пічками, генераторами та іншими автономними джерелами опалення та електроенергії.

Вартість оренди залежить від ситуації на фронті, зростання загрози з боку Білорусі та ступеня енергетичної кризи, заявляє експерт. До кінця зими істотних змін не очікується, а отже оренда квартир у Києві лише падатиме. Яким буде це падіння, прогнозувати важко.

Раніше повідомлялося, у яких регіонах України найдешевша оренда квартир на Новий рік.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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