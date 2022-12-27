У Києві впадуть ціни на оренду квартир: скільки коштуватиме столичне житло до кінця зими

У Києві почали знижуватись ціни на оренду житла, і ця тенденція триватиме до кінця зими, переконані експерти. Через аварійні відключення електроенергії попит на житло в столиці впав. Знижуються й ціни. Поблизу інфраструктурних об'єктів оренда знизилася на 15–20%.

Багато киян, які залишили столицю на початку війни, або влітку, не поспішають повертатися взимку додому, оскільки перспектива сидіти цілодобово без світла та води не є райдужною.

За словами рієлторів, у нових договорах оренди квартир під час війни з'явилися додаткові умови. Вони стосуються можливості розірвання договору у зв'язку з форс-мажорами, коротшого терміну оренди – від трьох місяців, розстрочки авансового платежу. Багато господарів ідуть на поступки, оскільки попит на столичне житло впав, і власники готові його здавати навіть за зниженою ціною.

За словами експерта ринку нерухомості Вікторії Берещак, середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становить 7,5-9 тисяч гривень. Ціни на двокімнатні коливаються на рівні 9-11 тисяч гривень, трикімнатні – від 12 тисяч гривень і вище.

Попит на заміську нерухомість у Київській області трохи вищий. Ставка йде на будинки з пічками, генераторами та іншими автономними джерелами опалення та електроенергії.

Вартість оренди залежить від ситуації на фронті, зростання загрози з боку Білорусі та ступеня енергетичної кризи, заявляє експерт. До кінця зими істотних змін не очікується, а отже оренда квартир у Києві лише падатиме. Яким буде це падіння, прогнозувати важко.

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