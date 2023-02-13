Вже до кінця року Італія буде незалежною від російського газу – уряд

Міністр промисловості Адольфо Урсо заявив, що Італія, яка раніше розраховувала скоротити до нуля поставки російського газу взимку 2024-25 років, може стати повністю незалежною від надходжень з Росії вже до кінця поточного року. Про це повідомляє Il Messaggero.

"З двома регазифікаційними заводами в П'ємбіно і Равенні, які почнуть працювати до літа, ми будемо вільні від Росії: вони вироблятимуть 10 мільярдів кубометрів газу, саме стільки, скільки було імпортовано з Москви минулого року", — зазначив міністр.

Урсо підкреслив, що вже наступного року Італія може почати постачати газ до інших країн і незабаром стати європейським газовим хабом, в тому числі завдяки подвоєнню потоків через Трансадріатичний трубопровід з Азербайджану.

"Ми повинні зробити те ж саме на фронті електроенергії: ми можемо стати електричним хабом Середземномор'я, а з мегафабрикою Enel в Катанії - найбільшим виробником сонячних панелей в Європі. Майбутнє країни пов'язане з інвестиціями в "зелені" та цифрові технології: від батарей до напівпровідників, а також турбін, акумуляторів і саме панелей", — додав він.