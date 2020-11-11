37% опрошенных украинцев считают кассовые аппараты способом притеснить малый бизнес

51% опрошенных украинцев считают, что расширить применение кассовых аппаратов (РРО) хотят для наведения порядка в сфере уплаты налогов. В то же время 37% убеждены, что это притеснения малого предпринимательства.

Фото: epravda.com.ua

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» с 29 октября по 2 ноября, передает ЭП.

Что думает бизнес о введении РРО

О притеснениях малого предпринимательства особенно часто в опросе ответили те, кто имеет собственное дело (63%).

При этом, две трети согласны с утверждением, что усиление контроля за деятельностью бизнеса со стороны государства улучшает качество товаров и услуг, а треть — противоположного мнения.

Около половины (54%) согласны, что качественные товары и услуги могут оказывать только те продавцы, которые честно платят налоги.

Напомним