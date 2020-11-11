37% опрошенных украинцев считают кассовые аппараты способом притеснить малый бизнес
51% опрошенных украинцев считают, что расширить применение кассовых аппаратов (РРО) хотят для наведения порядка в сфере уплаты налогов. В то же время 37% убеждены, что это притеснения малого предпринимательства.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» с 29 октября по 2 ноября, передает ЭП.
Что думает бизнес о введении РРО
О притеснениях малого предпринимательства особенно часто в опросе ответили те, кто имеет собственное дело (63%).
При этом, две трети согласны с утверждением, что усиление контроля за деятельностью бизнеса со стороны государства улучшает качество товаров и услуг, а треть — противоположного мнения.
Около половины (54%) согласны, что качественные товары и услуги могут оказывать только те продавцы, которые честно платят налоги.
Напомним
- В Верховной Раде 3 ноября зарегистрировали законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год фискализации физлиц-предпринимателей.
- Ранее сообщалось. что в Раде готовят законопроект, который предусматривает отсрочку применения кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на 1 год — до 1 января 2022 года.
- С 1 августа 2020 года вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. При наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.
- Предусматривалось, что с 1 января 2021 года использование РРО, для определенных видов деятельности 2-4 групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным. А с 1 апреля 2021 года такая обязанность возникала для всех плательщиков единого налога 2-4 групп.