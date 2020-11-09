Облигации британской Kondor Finance PLC вышли на украинский рынок

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине облигации британской Kondor Finance PLC. Об этом свидетельствует решение комиссии от 3 ноября, передает Stockworld.

Облигации британской Kondor Finance PLC вышли на украинский рынок
Фото: cbt.center

К обращению в Украине допущены облигации британской Kondor Finance PLC.

Документы для допуска в Украине соответствующих бумаг направил в комиссию Национальный депозитарий.

Напомним

Ранее НКЦБФР совместно с Государственной налоговой службой и Главным следственным управлением Службы безопасности Украины приняли меры по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем в двух компаниях:

  • ЗНПВИФ «Портфельные инвестиции»;
  • ЗНПВИФ «Новые технологии» ООО «КУА «Пруденти».

Им запретили торговать ценными бумагами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В третьем квартале Метинвест увеличил выплавку стали на 22%В третьем квартале Метинвест увеличил выплавку стали на 22%
Международная комиссия по торговле США пересмотрит пошлины на ввоз г/к проката из Украины и РФМеждународная комиссия по торговле США пересмотрит пошлины на ввоз г/к проката из Украины и РФ
В октябре метпредприятия Украины получили на 16% больше ломаВ октябре метпредприятия Украины получили на 16% больше лома
Верховная Рада приняла за основу законопроект о дистанционной работеВерховная Рада приняла за основу законопроект о дистанционной работе
Минюст вводит систему автоматизированного ареста счетов должниковМинюст вводит систему автоматизированного ареста счетов должников
Блок рекламы


Похожие новости
Облигации Метинвеста включены в глобальные долговые индексы развивающихся рынковОблигации Метинвеста включены в глобальные долговые индексы развивающихся рынков
Нацбанк готовится к выходу на вторичный рынок ОВГЗНацбанк готовится к выходу на вторичный рынок ОВГЗ
Интерпайп вышел на таиландский рынок ж/д колесИнтерпайп вышел на таиландский рынок ж/д колес
ФГВФЛ планирует продать облигации ГИУ со стартовой ценой 323,6 миллионаФГВФЛ планирует продать облигации ГИУ со стартовой ценой 323,6 миллиона
ЕС выпустил первые антикоронавирусные облигации на 17 млрд евроЕС выпустил первые антикоронавирусные облигации на 17 млрд евро
Европейская инвестгруппа получила лицензию на инвестиции в украинский рынок недвижимостиЕвропейская инвестгруппа получила лицензию на инвестиции в украинский рынок недвижимости
Интерпайп вышел на турецкий рынок премиальных трубИнтерпайп вышел на турецкий рынок премиальных труб
На КЖРК шахтеры завершили 43-дневную забастовку и вышли на поверхностьНа КЖРК шахтеры завершили 43-дневную забастовку и вышли на поверхность
Коронавирус будет влиять на рынок нефти еще 20 лет – ОПЕККоронавирус будет влиять на рынок нефти еще 20 лет – ОПЕК
Британская Vaultex поможет НБУ реформировать наличный рынокБританская Vaultex поможет НБУ реформировать наличный рынок
Последние новости
Подгружаем последние новости