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2020-11-09
Облигации британской Kondor Finance PLC вышли на украинский рынок
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине облигации британской Kondor Finance PLC. Об этом свидетельствует решение комиссии от 3 ноября, передает Stockworld.
Фото: cbt.center
К обращению в Украине допущены облигации британской Kondor Finance PLC.
Документы для допуска в Украине соответствующих бумаг направил в комиссию Национальный депозитарий.
Напомним
Ранее НКЦБФР совместно с Государственной налоговой службой и Главным следственным управлением Службы безопасности Украины приняли меры по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем в двух компаниях:
- ЗНПВИФ «Портфельные инвестиции»;
- ЗНПВИФ «Новые технологии» ООО «КУА «Пруденти».
Им запретили торговать ценными бумагами.