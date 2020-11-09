Облигации британской Kondor Finance PLC вышли на украинский рынок

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине облигации британской Kondor Finance PLC. Об этом свидетельствует решение комиссии от 3 ноября, передает Stockworld.

Фото: cbt.center

К обращению в Украине допущены облигации британской Kondor Finance PLC.

Документы для допуска в Украине соответствующих бумаг направил в комиссию Национальный депозитарий.

Напомним

Ранее НКЦБФР совместно с Государственной налоговой службой и Главным следственным управлением Службы безопасности Украины приняли меры по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем в двух компаниях:

ЗНПВИФ «Портфельные инвестиции»;

ЗНПВИФ «Новые технологии» ООО «КУА «Пруденти».

Им запретили торговать ценными бумагами.