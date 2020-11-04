На фондовом рынке Украины обнаружили мошенников, которые грабят европейских инвесторов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку пресекла деятельность группы лиц, которые находятся на территории Украины и предлагают финансовые услуги гражданам Европейского Союза с целью незаконного завладения средствами таких клиентов. Об этом сообщают в НКЦБФР.

На фондовом рынке Украины обнаружили мошенников, которые грабят европейских инвесторов
Фото: pravda.com.ua

Что известно о деятельности мошенников

«Данные лица представляются потенциальным жертвам как известные и успешные международные форекс-брокеры по торговле акциями и другими финансовыми инструментами. Они якобы имеют большой опыт в сфере инвестиций и отличную деловую репутацию. Потенциальных инвесторов мошенники уверяют, что располагаются в таких важных финансовых мегаполисах как Лондон, Токио и Нью-Йорк», — сообщают в Нацкомиссии.

Отмечается, что мошенники осуществляют поиск работников со знанием иностранных языков на украинских интернет ресурсах по поиску работы. В дальнейшем их учат психологическим аспектам, как убеждать потенциальных жертв «инвестировать как можно больше в их вроде бы успешные компании».

«Таким образом, мошенники, которые прикрываются квазиуспешными компаниями по торговле акциями и другими финансовыми инструментами, с целью избежания ответственности в других странах, которые предлагают такие услуги, обустраивают свои офисы в городах Украины», — говорится в сообщении.

НКЦБФР обратилась к Комиссии по финансовому надзору Польши с просьбой предоставить информацию по обращениям ее граждан, которые могли быть обманутыми, и в целом деятельности таких компаний на территории ЕС.

«Также Комиссией установлен список других стран ЕС, граждане которых очевидно могли стать жертвами. Сейчас готовятся соответствующие запросы к другим финансовым регуляторам стран ЕС», — добавили в Нацкомиссии.

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