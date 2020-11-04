Английский суд может принять решение о еврооблигациях Януковича в 2021 году

Английский суд может принять решение о еврооблигациях Януковича в 2021 году

Решение Верховного Суда Великобритании по апелляции в рамках дела о "еврооблигациях Януковича" от РоSSии для Украины на 3 млрд долл. будет вынесено уже в 2021 году. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Минфин напоминает, что 15 июня этого года Верховный Суд Соединенного Королевства сообщил Украине и РоSSии о том, что до вынесения решения по делу о еврооблигациях на сумму 3 млрд долларов, которые якобы были выпущены Украиной в декабре 2013 года, Верховный Суд сначала рассмотрит апелляционную жалобу по другому делу — Пакистан Интернешнл Эйрлайн Корпорейшн против Таймс Тревел Лтд (дело Таймс Тревел).

Апелляция по делу Таймс Тревел касается вопросов существования и сферы правоприменения доктрины принуждения "через законный акт" по английскому праву. Верховный Суд решил отложить вынесение решения по делу о так называемых роSSийских еврооблигациях, поскольку аргумент защиты относительно принуждения является одной из линий защиты Украины против иска РоSSии.

"Верховный Суд считает, что его решение по делу Таймс Тревел, которым будут уточнены некоторые аспекты правовой доктрины принуждения, может иметь определенное влияние на то, как он будет действовать, когда придет время решать апелляцию по делу о роSSийских еврооблигациях", — сообщает Минфин.

Суд разрешил Украине и РоSSии участвовать в деле Таймс Тревел, которое находится на стадии апелляционного рассмотрения в Верховном Суде. Слушания прошли 2−3 ноября. Украина и доверенное лицо, представляющее РоSSию, предоставили суду свои сжатые письменные и устные объяснения.

После завершения слушаний судьи сообщили, что вынесение решения по делу Таймс Тревел отложено на более позднюю дату. Маловероятно, что судьи вынесут решение до конца этого года, говорится в сообщении Минфина.

"Учитывая развитие событий, связанных с апелляцией по делу Таймс Тревел, существует большая вероятность того, что решение Верховного Суда по делу о роSSийских еврооблигациях будет вынесено в определенный момент времени уже в 2021 году", — заявили в министерстве.

Как сообщалось, ранее Минфин РФ оценил сумму требований РоSSии к Украине по евробондам номинальной стоимостью $3 млрд с погашением в 2015 году с учетом начисленных процентов составляет порядка $4,5 млрд.

Напомним, 9 декабря Верховный суд Великобритании (The Supreme Court) начал рассмотрение жалоб Украины и РоSSии на решение апелляционного суда по спору о выпущенных в 2013 году Украиной еврооблигациях на $3 млрд.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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