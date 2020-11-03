ВР сделала первый шаг к тому, чтобы узаконить “удаленку”

Верховная Рада (ВР) приняла в первом чтении проект закона, прописывающий правила удаленной работы. Предлагается обеспечить сотруднику возможность совмещать дистанционную работу и работу в обычном режиме на рабочем месте. При этом, различаются понятия надомной и удаленной (дистанционной) работы. В обоих случаях речь идет о несколько разных правах и обязанностях сторон трудового договора.

Об этом KV стало известно в ходе пленарного заседания ВР 3 ноября 2020 года.

За законопроект №4051 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы” в первом чтении проголосовали 311 нардепов.

Среди авторов проекта закона – такие нерядовые члены фракции “Слуга народа” как замглавы фракции Евгения Кравчук , главы парламентских комитетов по вопросам соцполитики Галина Третьякова и по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления Андрей Клочко.



Основные положения проекта закона таковы:

предоставление работодателю при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе права получать сведения о месте жительства или месте, где будет выполняться трудовая функция (“с целью надлежащего оформления работника на дистанционную работу”);

обеспечение возможности ознакомления работника с правилами внутреннего трудового распорядка, с коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, сообщениями и другими документами, с которыми работник должен быть ознакомлен в письменной форме, путем обмена электронными документами;

обеспечение возможности дистанционного ознакомления работника с требованиями по охране труда с помощью современных информационно-коммуникационных технологий, таких как видеосвязь;

обеспечение возможности работника сочетать удаленную работу с работой в обычном режиме на рабочих местах в помещениях или на территории работодателя;

возложение на собственника или уполномоченный им орган обязательств по обеспечению безопасных и безвредных условий труда на рабочих местах на территории и в помещениях собственника.

При этом, законопроект четко различает дистанционную форму работы от надомной.

По законопроекту, надомная работа – это такая форма организации труда, когда оплачиваемая работа выполняется работником по месту его жительства или в других заранее выбранных им помещениях, “характеризующихся наличием закрепленной зоны, технических средств (основных производственных и непроизводственных фондов, инструмента, приборов, инвентаря) или их совокупности, необходимых для производства продукции, оказания услуг, выполнения работ или функций, предусмотренных учредительными документами, но вне производственных или рабочих помещений собственника предприятия, учреждения, организации или уполномоченного им органа”.

В отличие от надомной, “Удаленная (“дистанційна” – укр.) работа – это такая форма организации трудовых отношений между работником и работодателем и / или выполнения работы, когда работа выполняется работником вне помещений работодателя в любом месте по его выбору и с использованием информационно-коммуникационных технологий”.

При удаленной работе работник самостоятельно выбирает собственное рабочее место и персонально отвечает за обеспечение безопасных и безвредных условий труда на нем. Он также распределяют рабочее время по своему усмотрению, на таких работников не распространяются правила внутреннего трудового распорядка (если иное не предусмотрено в трудовом договоре).