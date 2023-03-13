У лютому ринок небанківських фінпослуг залишили 53 учасники (інфографіка)

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в лютому зменшилася з 1 436 (станом на 31 січня 2023 року) до 1 384 (станом на 28 лютого 2023 року). Кількість банків у лютому не змінилася й становила 67. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Як змінився склад учасників

До реєстру включено одного страховика зі спеціальним статусом. Водночас із реєстрів виключено 53 учасники ринку небанківських фінансових послуг:

13 фінансових компаній

одного страховика

два ломбарди

одну кредитну спілку

одну лізингову компанію

три страхових брокери виключено з реєстрів добровільно

інші 30 фінансових компаній

один ломбард та одного лізингодавця — примусово.

Упродовж лютого двом фінансовим компаніям видано ліцензії. Водночас 15 фінансовим компаніям, одному страховику, трьом ломбардам, одній кредитній спілці та одній лізинговій компанії анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв), а іншим шести фінансовим компаніям, одному страховику та двом лізинговим компаніям — примусово (як захід впливу). Крім того, трьом фінансовим компаніям анульовано частину ліцензій добровільно, а ще двом фінансовим компаніям — примусово.

Поновлено дію ліцензій трьом фінансовим компаніям та одному лізингодавцю.

Хто працює на ринку

Станом на 28 лютого на небанківському ринку працювали 115 страховиків non-life (у січні було 116) та 12 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 176 ломбардів (було 179), 159 кредитних спілок (було 160), 95 лізингових компаній (було 97), 701 фінансова компанія (було 744), 58 страхових брокерів (було 61) та 67 колекторських компаній (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 25 банківських груп (кількість не змінилася) та 22 небанківські фінансові групи (було 23).

На платіжному ринку діє 37 платіжних систем (було 38), створених резидентами, ураховуючи державні, та 16 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку діють надавачі фінансових платіжних послуг, серед них три банки — емітенти електронних грошей (кількість не змінилася). До числа інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, входять 41 комерційний агент (було 40) та 35 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася).