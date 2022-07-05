Укроборонпром у відкритому ефірі оголосив про початок будівництва нового оборонного заводу

В Україні розпочато будівництво нового оборонного заводу, у співпраці із закордонними партнерами. Про це було оголошено під час брифінгу 5 липня.

"Досягнуто домовленості про будівництво нового оборонного заводу. З міркувань безпеки ми не можемо повідомити, де. Проте роботи розпочато", - заявили в концерні.

Можна припустити, що будівництво триває не на території України.

"Концерн продовжує укладати контракти з міжнародними партнерами щодо переміщення існуючих ліній виробництва важкого озброєння, а також розгортання нових на безпечній території.... Інтереси України враховані", - наголосили в Укроборонпромі.