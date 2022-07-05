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2022-07-05
Укроборонпром у відкритому ефірі оголосив про початок будівництва нового оборонного заводу
Можна припустити, що будівництво веде Україна, проте за межами країни, інформує
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В Україні розпочато будівництво нового оборонного заводу, у співпраці із закордонними партнерами. Про це було
"Досягнуто домовленості про будівництво нового оборонного заводу. З міркувань безпеки ми не можемо повідомити, де. Проте роботи розпочато", - заявили в концерні.
Можна припустити, що будівництво триває не на території України.
"Концерн продовжує укладати контракти з міжнародними партнерами щодо переміщення існуючих ліній виробництва важкого озброєння, а також розгортання нових на безпечній території.... Інтереси України враховані", - наголосили в Укроборонпромі.
Лія Ільченко, ZN.ua