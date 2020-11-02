Акции украинских компаний подешевели на Варшавской фондовой бирже

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 23 по 30 октября снизился на 5,6%, или на 20,01 пункта до 337,92 пункта после недельного роста. Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

Акции украинских компаний подешевели на Варшавской фондовой бирже
Фото: unian.net

Как менялись цены

Как сообщалось, ранее, с 25 сентября по 2 октября, Национальный индекс цен WIG-Ukraine увеличился на 0,4%, или на 1,42 пункта до 335,61.

В начале указанного периода индекс составлял 357,93 пункта, в конце — 337,92 пункта.

Наибольший рост показали акции компании KSG Agro (+6,7%), наибольшее падение — акции компании «Астарта» (-14,6%).

Ранее сообщалось

  • Американские фондовые индексы рухнули более чем на 3% по итогам торгов в среду, 28 октября. Причина – опасения по поводу роста числа заражений коронавирусной инфекцией covid-19 и ее последствий для восстановления экономики.

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