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2020-11-02
Акции украинских компаний подешевели на Варшавской фондовой бирже
Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 23 по 30 октября снизился на 5,6%, или на 20,01 пункта до 337,92 пункта после недельного роста. Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.
Фото: unian.net
Как менялись цены
Как сообщалось, ранее, с 25 сентября по 2 октября, Национальный индекс цен WIG-Ukraine увеличился на 0,4%, или на 1,42 пункта до 335,61.
В начале указанного периода индекс составлял 357,93 пункта, в конце — 337,92 пункта.
Наибольший рост показали акции компании KSG Agro (+6,7%), наибольшее падение — акции компании «Астарта» (-14,6%).
Ранее сообщалось
- Американские фондовые индексы рухнули более чем на 3% по итогам торгов в среду, 28 октября. Причина – опасения по поводу роста числа заражений коронавирусной инфекцией covid-19 и ее последствий для восстановления экономики.