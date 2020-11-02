Спрос частных инвесторов на золото на мировом рынке восстанавливается

Частные инвесторы в третьем квартале резко увеличили вложения в золотые слитки и монеты. Об этом говорится в данных World Gold Council (WGC), пишет Investing.com.

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Сколько купили золота

По данным World Gold Council, за отчетный период физические лица купили в мире более чем 222 т золотых слитков и монет, в полтора раза больше, чем в прошлом году.

«Всплеск спроса был вызван быстрым восстановлением экономики в большинстве стран в результате смягчения карантинных ограничений и послабления сдерживающих факторов в цепочке поставок, которые наблюдались ранее в этом году»,- отмечает директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками WGC Татьяна Фиц.

Крупнейшие потребители физического золота

Крупнейшим потребителем физического золота остается Китай , за квартал китайские частные инвесторы приобрели 60,5 т золота, что почти на 36% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Впервые с истории наблюдений WGC на второе место по потреблению переместилась Турция. Турецкие инвесторы приобрели за квартал более 48 т металла, что в семь раз выше результата третьего квартала 2019 года.

Что происходит на украинском рынке

На отечественном рынке самый большой рывок за последние 5 лет, за исключением нынешнего рекорда, золото сделало в 2015 г. Тогда в феврале его стоимость достигла своего рекордного значения – 1 077,94 грн за 1 грамм (около $51). Главной причиной тому стала глубокая девальвация гривны.

Нынешний рост цен на золото на внутреннем рынке повторяет мировые тенденции.