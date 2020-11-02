Спрос частных инвесторов на золото на мировом рынке восстанавливается

Частные инвесторы в третьем квартале резко увеличили вложения в золотые слитки и монеты. Об этом говорится в данных World Gold Council (WGC), пишет Investing.com.

Спрос частных инвесторов на золото на мировом рынке восстанавливается
Фото: goldenfront

Сколько купили золота

По данным World Gold Council, за отчетный период физические лица купили в мире более чем 222 т золотых слитков и монет, в полтора раза больше, чем в прошлом году.

«Всплеск спроса был вызван быстрым восстановлением экономики в большинстве стран в результате смягчения карантинных ограничений и послабления сдерживающих факторов в цепочке поставок, которые наблюдались ранее в этом году»,- отмечает директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками WGC Татьяна Фиц.

Крупнейшие потребители физического золота

Крупнейшим потребителем физического золота остается Китай, за квартал китайские частные инвесторы приобрели 60,5 т золота, что почти на 36% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Впервые с истории наблюдений WGC на второе место по потреблению переместилась Турция. Турецкие инвесторы приобрели за квартал более 48 т металла, что в семь раз выше результата третьего квартала 2019 года.

Что происходит на украинском рынке

На отечественном рынке самый большой рывок за последние 5 лет, за исключением нынешнего рекорда, золото сделало в 2015 г. Тогда в феврале его стоимость достигла своего рекордного значения – 1 077,94 грн за 1 грамм (около $51). Главной причиной тому стала глубокая девальвация гривны.

Нынешний рост цен на золото на внутреннем рынке повторяет мировые тенденции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Автогаз на заправках продолжает дорожатьАвтогаз на заправках продолжает дорожать
Кабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергиюКабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергию
На систему Prozorro не было рейдерских атакНа систему Prozorro не было рейдерских атак
Цены на топливо в Украине растут ежедневноЦены на топливо в Украине растут ежедневно
Цена на нефть Brent упала ниже $38 впервые за четыре месяцаЦена на нефть Brent упала ниже $38 впервые за четыре месяца
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк за неделю продал на рынке $147,5 миллионаНацбанк за неделю продал на рынке $147,5 миллиона
Центробанки впервые за 10 лет продают золотоЦентробанки впервые за 10 лет продают золото
Спрос на сталь в Индии восстанавливается быстрее ожиданийСпрос на сталь в Индии восстанавливается быстрее ожиданий
Профицит на мировом рынке алюминия составил 1,7 млн тоннПрофицит на мировом рынке алюминия составил 1,7 млн тонн
Мировому рынку кокса предрекают устойчивый ростМировому рынку кокса предрекают устойчивый рост
Американская Cleveland-Cliffs нарастила поставки проката благодаря спросу в автопромеАмериканская Cleveland-Cliffs нарастила поставки проката благодаря спросу в автопроме
Антимонопольный комитет против монополизации на рынке банковских услугАнтимонопольный комитет против монополизации на рынке банковских услуг
Индия снизила экспорт стали с учетом усиления внутреннего спросаИндия снизила экспорт стали с учетом усиления внутреннего спроса
НБУ впервые с июля отказался от интервенций на валютном рынкеНБУ впервые с июля отказался от интервенций на валютном рынке
В мире вырос спрос на алюминийВ мире вырос спрос на алюминий
Последние новости
Подгружаем последние новости