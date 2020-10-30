Квартальный отчёт: выручка Apple от реализации iPhone упала на 21 %

Минувший квартал для Apple был не совсем типичным. Во-первых, в условиях пандемии активно росли продажи ноутбуков и планшетов. Во-вторых, задержка с выходом смартфонов серии iPhone 12 вызвала сокращение выручки на этом стратегическом для компании направлении. Представители Apple убеждены, что в текущем квартале выручка в сегменте смартфонов вернётся к росту.

Квартальный отчёт: выручка Apple от реализации iPhone упала на 21 %

Источник изображения: CNBC

Глава компании Тим Кук (Time Cook) вполне предсказуемо выделил в своей вступительной речи положительные тенденции, наблюдавшиеся в третьем квартале. Прежде всего, совокупная выручка достигла рекордной величины — $64,7 млрд, хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла всего на один процент. Во-вторых, рекордные показатели выручки были достигнуты от реализации планшетов iPad ($6,8 млрд) и компьютеров семейства Mac ($9 млрд). По сравнению с прошлым годом, выручка на этих направлениях выросла на 46 и 29 % соответственно. Руководство Apple не стало скрывать, что спрос на ноутбуки и планшеты поддерживается на высоком уровне явлениями, вызванными пандемией коронавируса.

Год назад продажи iPhone формировали 52 % всей выручки Apple, но по итогам третьего квартала текущего года эта пропорция сократилась до 41 %. Фактически, профильная выручка уменьшилась за год на 21 % до $26,45 млрд. Конечно, представители Apple пытались на отчётном мероприятии искать положительные моменты в сложившейся ситуации, но не придумали ничего лучше, кроме как выразить уверенность в стабильно высоком спросе на смартфоны нового семейства, а также напомнить о росте спроса на старые модели в первой половине сентября на двузначное количество процентов. Видимо, это был какой-то «фантомный спрос», синхронизированный с традиционным для Apple графиком анонса новых смартфонов, который в этом году пришлось нарушить.

Квартальный отчёт: выручка Apple от реализации iPhone упала на 21 %

Источник изображения: Apple

Первые пять дней продаж iPhone 12 позволяют руководству Apple рассчитывать на рост выручки от реализации смартфонов в текущем квартале — правда, на величину не более 10 %, тогда как выручка компании на остальных направлениях деятельности вырастет на двузначное число процентов. Сторонние аналитики сходятся во мнении, что реализация iPhone в текущем квартале принесёт Apple на 6,45 % больше выручки, чем годом ранее.

На направлении носимых устройств и аксессуаров выручка Apple в третьем квартале увеличилась на 21 % до $7,9 млрд, превзойдя ожидания аналитиков. Услуги принесли на 16 % больше выручки. Количество подписчиков среди пользователей платных услуг Apple за квартал выросло с 550 до 585 млн человек, по итогам года оно должно достичь 600 млн человек, как ожидают в компании.

Географические направления вели себя по-разному в третьем квартале. В Китае выручка Apple сократилась на 29 %, поскольку потребители ждали появления моделей iPhone с поддержкой сетей 5G, которые в этой стране весьма развиты. В США выручка Apple выросла незначительно (4,7 %), хотя она продолжает представлять чуть менее половины всех денежных поступлений компании. Европа продемонстрировала неплохой прирост выручки (13 %), её поддержала и Япония, хорошую динамику показали прочие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (13 %). Руководство Apple убеждено, что в текущем квартале продажи iPhone в Китае пойдут вверх, особой популярностью пользуется серия iPhone 12 Pro Max с увеличенным дисплеем.

Представителям Apple пришлось признать, что с поставками компонентов для производства iPhone 12 имеются некоторые проблемы, и компания могла бы продавать больше смартфонов, чем удаётся сейчас. От дефицита страдают также ноутбуки, планшеты и умные часы Watch. Кстати, Apple завершила квартал с запасами наличных и быстроликвидных активов на сумму $193,8 млрд, что на 7 % меньше прошлогоднего уровня. Такая финансовая «подушка безопасности» позволит американскому гиганту пережить любые невзгоды, на которые Тим Кук сослался во вступительной речи в контексте распространения COVID-19. Акции компании подешевели на 4 %, поскольку инвесторов смутило как снижение выручки от реализации смартфонов, так и отсутствие у Apple чётких прогнозов на текущий квартал.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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