JP Morgan запустил свою криптовалюту. Зачем это банку

Американский банк JP Morgan запустил собственную криптовалюту JPM Coin. На этой неделе ее впервые задействуют в коммерческих транзакциях. Об этом пишет CNBC, передает Liga.net.

Фото: cnbc.com

Зачем это банку

J.P. Morgan стал первым банком в США , который создал и успешно протестировал цифровую монету — JPM Coin, представляющую фиатную валюту.

Введение собственной криптовалюты позволит банку экономить 75% затрат на расчетно-кассовые операции.

Первым пользователем JPM Coin стала крупная технологическая компания.

Что известно о проекте

В связи с новыми исследованиями в сфере блокчейна и цифровых валют JPMorgan создал целое подразделение Onyx, в котором задействовано более 100 сотрудников.

Ранее CEO Onyx Умар Фарук заявил, что CoinsJPM не является деньгами как таковыми.

«Это цифровая валюта, представляющая доллары США , которые хранятся на определенных счетах в JPMorgan Chase N.A. Монета JPM всегда имеет стоимость, эквивалентную $1. Когда один клиент отправляет деньги другому через блокчейн, монеты JPM переводятся и мгновенно выкупаются на эквивалентную сумму в долларах США , сокращая время расчета», – рассказал Фарук.

Также он заявил, что банки могут взимать комиссию в размере нескольких центов с каждой транзакции для подтверждения данных на блокчейне. Это поможет избежать расходов на исправление ошибок и создать модель, в которой участники сети смогут зарабатывать деньги.

Помимо всего прочего, большим преимуществом будет оцифровка платежных чеков.

JPMorgan также намерен создать специализированные платежные каналы для центральных банков, заинтересованных в разработке собственных цифровых валют.

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