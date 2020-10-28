JP Morgan запустил свою криптовалюту. Зачем это банку
Американский банк JP Morgan запустил собственную криптовалюту JPM Coin. На этой неделе ее впервые задействуют в коммерческих транзакциях. Об этом пишет CNBC, передает Liga.net.
Зачем это банку
J.P. Morgan стал первым банком в США, который создал и успешно протестировал цифровую монету — JPM Coin, представляющую фиатную валюту.
Введение собственной криптовалюты позволит банку экономить 75% затрат на расчетно-кассовые операции.
Первым пользователем JPM Coin стала крупная технологическая компания.
Что известно о проекте
В связи с новыми исследованиями в сфере блокчейна и цифровых валют JPMorgan создал целое подразделение Onyx, в котором задействовано более 100 сотрудников.
Ранее CEO Onyx Умар Фарук заявил, что CoinsJPM не является деньгами как таковыми.
«Это цифровая валюта, представляющая доллары США, которые хранятся на определенных счетах в JPMorgan Chase N.A. Монета JPM всегда имеет стоимость, эквивалентную $1. Когда один клиент отправляет деньги другому через блокчейн, монеты JPM переводятся и мгновенно выкупаются на эквивалентную сумму в долларах США, сокращая время расчета», – рассказал Фарук.
Также он заявил, что банки могут взимать комиссию в размере нескольких центов с каждой транзакции для подтверждения данных на блокчейне. Это поможет избежать расходов на исправление ошибок и создать модель, в которой участники сети смогут зарабатывать деньги.
Помимо всего прочего, большим преимуществом будет оцифровка платежных чеков.
JPMorgan также намерен создать специализированные платежные каналы для центральных банков, заинтересованных в разработке собственных цифровых валют.
Три причины для роста биткоина, по мнению JPMorgan
- Биткойн должен вырасти в 10 раз, чтобы соответствовать размеру инвестициям в золото.
- Криптовалюта имеют высокую полезность. Ими можно расплатиться, а переслать средства в биткоине займет гораздо меньше времени, чем это можно сделать с помощью физического золота.
- Миллениалы, которые со временем будут занимать большую долю среди инвесторов, более благосклонны к криптовалюте.