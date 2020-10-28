Правительство выделило 1,3 миллиарда на пособия по безработице
Сегодня, 28 октября, Кабмин принял постановление о выделении дополнительных средств на помощь населению по безработице. Об этом
Они поступят в Фонд общеобязательного государственного социального страхования (ФССУ) для осуществления выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина.
Для чего выделены средства?
1,28 млрд грн выделено из Фонда борьбы с коронавирусной болезнью. Из них:
- 1,2 млрд грн — для обеспечения своевременной выплаты пособий по безработице;
- 80 млн грн — для выплат пособий по частичной безработице на период карантина.?
«В течение карантина уже было выплачено более 10 млрд грн пособий по безработице. Также свою эффективность продолжает демонстрировать программа помощи по частичной безработице, по которой осуществлены выплаты более чем 2,5 млрд грн и сохранено рабочие места для 370 тыс. человек. Дополнительные средства в сумме 1,3 млрд позволят и в дальнейшем бесперебойно выплачивать помощь тем, которые сейчас оказались в сложном положении», — отметил министр экономики Игорь Петрашко.
Просто цифры
- Государственная служба занятости сообщала, что по состоянию на 26 октября количество зарегистрированных безработных составляет 405,3 тыс. человек.
- С начала года работу при содействии службы занятости получили 492 тыс. граждан, в том числе за период карантина — 342 тыс.
- Правительство выплатило 7,5 млрд грн пособия по безработице.
Одновременно долги перед работниками экономически активных предприятий выросли на 5,5% — до 2,32 млрд грн.
Хроники
- Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019-го сократился на 0,1 п.п. — до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 млн человек.
- Согласно макроэкономическим прогнозам Кабмина на ближайшие три года уровень безработицы для населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% — в 2022 году и 8% — в 2023-м.
- 20 мая Кабинет Министров принял постановление о выделении Министерству социальной политики 2,279 млрд грн для предоставления финансовой помощи Фонду соцстрахования из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.
- Кабинет Министров в июне выделил 2,973 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования Украины.
- Ранее Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн.