Правительство выделило 1,3 миллиарда на пособия по безработице

Сегодня, 28 октября, Кабмин принял постановление о выделении дополнительных средств на помощь населению по безработице. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Фото: glavcom.ua

Они поступят в Фонд общеобязательного государственного социального страхования (ФССУ) для осуществления выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина.

Для чего выделены средства?

1,28 млрд грн выделено из Фонда борьбы с коронавирусной болезнью. Из них:

1,2 млрд грн — для обеспечения своевременной выплаты пособий по безработице;

80 млн грн — для выплат пособий по частичной безработице на период карантина.?

«В течение карантина уже было выплачено более 10 млрд грн пособий по безработице. Также свою эффективность продолжает демонстрировать программа помощи по частичной безработице, по которой осуществлены выплаты более чем 2,5 млрд грн и сохранено рабочие места для 370 тыс. человек. Дополнительные средства в сумме 1,3 млрд позволят и в дальнейшем бесперебойно выплачивать помощь тем, которые сейчас оказались в сложном положении», — отметил министр экономики Игорь Петрашко.

Просто цифры

Государственная служба занятости сообщала, что по состоянию на 26 октября количество зарегистрированных безработных составляет 405,3 тыс. человек.

С начала года работу при содействии службы занятости получили 492 тыс. граждан, в том числе за период карантина — 342 тыс.

Правительство выплатило 7,5 млрд грн пособия по безработице.

Одновременно долги перед работниками экономически активных предприятий выросли на 5,5% — до 2,32 млрд грн.

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