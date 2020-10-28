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2020-10-28
Крупнейший сингапурский банк DBS объявил о запуске криптобиржи
DBS, сингапурская банковская экосистема высшего уровня для корпоративных и инвестиционных клиентов, анонсировала запуск биржи для торговли криптовалютами. Об этом первым сообщил в Twitter Су Чжу, генеральный директор и IТ-директор инвестиционной компании Three-Arrows-Capital.
Фото: cryptocurrency.tech
Чем будет торговать биржа
Согласно твиту Чжу, на цифровой бирже DBS будут доступны четыре цифровые валюты: BTC, ETH, BCH и XRP.
Данные криптовалюты будут торговаться в парах с фиатными валютами: SGD, HKD, JPY и USD.
Напомним
На прошлой неделе объявление платежной компании PayPal о добавлении поддержки криптовалют подняло цену биткоина до многомесячных максимумов, превышающих $13 300.