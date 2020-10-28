Крупнейший сингапурский банк DBS объявил о запуске криптобиржи

DBS, сингапурская банковская экосистема высшего уровня для корпоративных и инвестиционных клиентов, анонсировала запуск биржи для торговли криптовалютами. Об этом первым сообщил в Twitter Су Чжу, генеральный директор и IТ-директор инвестиционной компании Three-Arrows-Capital.

Крупнейший сингапурский банк DBS объявил о запуске криптобиржи
Фото: cryptocurrency.tech

Чем будет торговать биржа

Согласно твиту Чжу, на цифровой бирже DBS будут доступны четыре цифровые валюты: BTC, ETH, BCH и XRP.

Данные криптовалюты будут торговаться в парах с фиатными валютами: SGD, HKD, JPY и USD.

Напомним

На прошлой неделе объявление платежной компании PayPal о добавлении поддержки криптовалют подняло цену биткоина до многомесячных максимумов, превышающих $13 300.

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