Рожкова об ипотеке: Средняя ставка в сентябре опустилась ниже 13% годовых

Средняя ставка по ипотеке в сентябре опустилась ниже 13% годовых, о 10% пока речь не идет. Об этом в интервью liga.net сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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Снижение ставки

«Средняя ставка по ипотеке в сентябре опустилась ниже 13% годовых. Да, мы пока не говорим о 10% — в большинстве случаев это скорее номинальные ставки в первый год. Но это уже не 15% и не 20%, как было в декабре 2019 года. Ипотека однозначно стала более доступной, хотя и развитие сегмента сдерживают законодательные пробелы», — отметила она.

По словам Рожковой, среди изменений ближайшего времени — возможность банков учитывать доходы всей семьи при выдаче ипотеки.

Ипотека под 10%

Сейчас ипотеку под 10% процентов предлагают пять банков: Приватбанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Правэкс Банк и Кредобанк. Но сами банки неохотно делятся информацией, сколько всего получают заявок и какой процент из них согласовывают.

По информации банков, средняя сумма кредита по ипотеке под 10% составляет 900 тыс. грн. Обычно клиенты выбирают максимальный срок кредитования — до 20 лет.

Что предлагают банки

В Укргазбанке выдают ипотечные кредиты на срок до 20 лет с не менее чем 20% первым взносом для физлиц и 30% — для ФОПов. При этом указывается льготная ставка 8,8%. Но действует она только в первый год кредитования, дальше составляет UIRD 12М + 5%.

Кроме того, клиенту придется заплатить 0,99% от суммы кредита разовой комиссии и 0,7% ежегодного страхования, также предусмотрено страхование залога в размере 0,25% от ее стоимости. С учетом всех комиссий и платежей реальная ставка по кредиту возрастает до 15,9%.

В Приватбанке предлагают получить кредит на жилье сроком на 20 лет под 9,99% годовых. Льготная ставка устанавливается лишь на первый год ипотеки, а в дальнейшем рассчитывается как UIRD 12М + 4%.

При этом нужно оплатить 25% первого взноса. Предусмотрено также страхование ипотеки на сумму 0,5% от стоимости недвижимости и личное страхование (разовое) на сумму 0,5% от суммы займа. Плюс разовая комиссия в размере 1% от суммы кредита. В результате реальная ставка достигает 14,8%.

Дольше, сроком до 5 лет, готовы предоставить кредит под льготные 9,99% в Правэкс Банке. Но уже начиная с шестого года ставка составит UIDR 12М + 3%. Кроме того, надо будет заключить договор страхования залога на сумму 0,3% от ее стоимости и уплатить разовую комиссию 2,99% от суммы кредита. Необходимая сумма первого взноса — 40%, а максимальный срок кредитования — 20 лет. Реальная ставка, на которую следует рассчитывать клиенту, составляет 12,5%.

Единственный банк, в котором ставка 9,99% фиксированная и действует в течение всего срока кредитования — Ощадбанк.

В Кредобанке 10% тоже предлагают только на первый год кредитования жилья. Дальше ставка повышается: со 2-го года — 12%; с 3-го — 14%, с 4-го — UIDR 3М + 3,5%. Чтобы получить такой кредит, нужно заплатить 40% первоначального взноса. Разовая комиссия отсутствует, но страхование залога (0,3%) и личное страхование (0,6%) потянут дополнительные 0,9%. А реальная ставка составит 14,3%.

Почему же за дешевой ипотекой не выстраиваются очереди

Во-первых, разрекламированная ставка 10% устанавливается не на весь срок кредита, а лишь на год, в лучшем случае — на пять. Далее применяется стандартная ставка (сейчас — около 15%) или плавающая. Она рассчитывается на базе Украинского индекса ставок по депозитам физлиц на 12 месяцев (UIRD12M), который зависит от депозитных ставок банков «плюс» 3-5% маржи кредитора.

По состоянию на 30 сентября индекс UIRD12M составил 8,66%. То есть, если бы сейчас у заемщика шел второй год, то ему пришлось бы платить уже не 10%, а минимум, около 12%.

Во-вторых, кроме платы собственно по кредиту заемщик несет и другие расходы. Страхование залога, страхование жизни и разовая комиссия банка делают кредит дороже еще на 1-2%. В результате реальная годовая процентная ставка, в зависимости от банка и от условий кредита, составляет от 12,5% до 15,9%.

В-третьих, чтобы получить кредит на льготных условиях, нужно уплатить первый взнос — от 20% до 40% стоимости жилья. То есть, чтобы взять кредит на жилье на сумму 900 тыс. грн, заемщику нужно иметь на руках как минимум 250 тыс. грн.