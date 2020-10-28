ФГВФЛ на этой неделе продает активы на общую сумму 1,66 миллиарда

В течение текущей недели (26-30.10.2020) запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 1 655,91 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фото: izbirkom.org.ua

Какие банки продают

На этой неделе на продажу выставлены активы таких банков:

Родовид Банк — на общую сумму 524,16 млн грн;

ВТБ Банк — на общую сумму 444,48 млн грн;

Дельта Банк — на общую сумму 325,97 млн грн;

банк «Финансовая инициатива» — на общую сумму 264,72 млн грн;

ФИДОБАНК — на общую сумму 89,76 млн грн;

Диамантбанк — на общую сумму 2,70 млн грн;

банк «Киевская Русь» — на общую сумму 2,28 млн грн;

Укркоммунбанк — на общую сумму 1,84 млн грн.

Что продают

Из запланированных 1,66 млрд грн:

выставлены права требования по кредитам — на сумму 541,15 млн грн;

недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков — на сумму 529,91 млн грн;

дебиторская задолженность перед банками — на сумму 261,25 млн грн;

ценные бумаги — на сумму 323,60 млн грн.

Среди лотов — автомобили, нежилые сооружения, пул активов, состоящий в основном из жилой недвижимости (квартир и частных домов), земельные участки, облигации ГИУ и тому подобное.