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2020-10-28
ФГВФЛ на этой неделе продает активы на общую сумму 1,66 миллиарда
В течение текущей недели (26-30.10.2020) запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 1 655,91 млн грн. Об этом
Фото: izbirkom.org.ua
Какие банки продают
На этой неделе на продажу выставлены активы таких банков:
- Родовид Банк — на общую сумму 524,16 млн грн;
- ВТБ Банк — на общую сумму 444,48 млн грн;
- Дельта Банк — на общую сумму 325,97 млн грн;
- банк «Финансовая инициатива» — на общую сумму 264,72 млн грн;
- ФИДОБАНК — на общую сумму 89,76 млн грн;
- Диамантбанк — на общую сумму 2,70 млн грн;
- банк «Киевская Русь» — на общую сумму 2,28 млн грн;
- Укркоммунбанк — на общую сумму 1,84 млн грн.
Что продают
Из запланированных 1,66 млрд грн:
- выставлены права требования по кредитам — на сумму 541,15 млн грн;
- недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков — на сумму 529,91 млн грн;
- дебиторская задолженность перед банками — на сумму 261,25 млн грн;
- ценные бумаги — на сумму 323,60 млн грн.
Среди лотов — автомобили, нежилые сооружения, пул активов, состоящий в основном из жилой недвижимости (квартир и частных домов), земельные участки, облигации ГИУ и тому подобное.