Госдолг Украины в сентябре вырос на 4,55 миллиарда гривен

По состоянию на 30 сентября 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 345,61 млрд грн или 82,89 млрд долл. США.

В течение сентября 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в гривневом эквиваленте увеличилась на 4,55 млрд грн, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на $ 2,31 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

В Минфине отметили, что на 30 сентября 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 345,61 млрд грн или 82,89 млрд долл. США , в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 1 443,12 млрд грн (61,52% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 51,00 млрд долл. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 902,49 млрд грн (38,48%) или 31,89 млрд долл. США .

"Государственный долг Украины составлял 2 065,49 млрд грн или 72,99 млрд долл., В том числе государственный внешний долг - 1 187,23 млрд грн или 41,95 млрд долл. И государственный внутренний долг - 878,25 млрд грн или 31,03 млрд долл. Гарантированный государством долг Украины составлял 280,12 млрд грн или 9,90 млрд долл. США , в том числе: гарантированный государством внешний долг - 255,88 млрд грн (10,91%) или 9,04 млрд долл. США; гарантированный государством внутренний долг - 24,24 млрд грн (1,03%) или 0,86 млрд долл. США ", - сообщили в министерстве.