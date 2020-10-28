Госдолг Украины в сентябре вырос на 4,55 миллиарда гривен

По состоянию на 30 сентября 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 345,61 млрд грн или 82,89 млрд долл. США.

Госдолг Украины в сентябре вырос на 4,55 миллиарда гривен
Фото: Первый запорожский

В течение сентября 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в гривневом эквиваленте увеличилась на 4,55 млрд грн, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на $ 2,31 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

В Минфине отметили, что на 30 сентября 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 345,61 млрд грн или 82,89 млрд долл. США, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 1 443,12 млрд грн (61,52% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 51,00 млрд долл. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 902,49 млрд грн (38,48%) или 31,89 млрд долл. США.

"Государственный долг Украины составлял 2 065,49 млрд грн или 72,99 млрд долл., В том числе государственный внешний долг - 1 187,23 млрд грн или 41,95 млрд долл. И государственный внутренний долг - 878,25 млрд грн или 31,03 млрд долл. Гарантированный государством долг Украины составлял 280,12 млрд грн или 9,90 млрд долл. США, в том числе: гарантированный государством внешний долг - 255,88 млрд грн (10,91%) или 9,04 млрд долл. США; гарантированный государством внутренний долг - 24,24 млрд грн (1,03%) или 0,86 млрд долл. США", - сообщили в министерстве.

Напомним, в августе 2020 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 16,9 млрд грн и составил 2 338,18 млрд грн (85,1 млрд долларов). По результатам второго квартала 2020 года показатель государственного долга к ВВП составил 50,8%, в то время как государственного и гарантированного государством долга к ВВП - 57,6%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
Метинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах МариуполяМетинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах Мариуполя
PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалютуPayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту
Блок рекламы


Похожие новости
Госбюджет сведен с дефицитом почти 82 миллиарда с начала годаГосбюджет сведен с дефицитом почти 82 миллиарда с начала года
Глава Совета НБУ заявил, что за последние годы из Украины вывели $ 25 млрд в пользу внешних кредиторовГлава Совета НБУ заявил, что за последние годы из Украины вывели $ 25 млрд в пользу внешних кредиторов
В сентябре объемы вкладов физлиц в банках — участниках Фонда выросли на 12,9 миллиарда — ФГВФЛВ сентябре объемы вкладов физлиц в банках — участниках Фонда выросли на 12,9 миллиарда — ФГВФЛ
В мире вырос спрос на алюминийВ мире вырос спрос на алюминий
"Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины", - Любченко"Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины", - Любченко
Порты Украины ударно переваливают нефтепродуктыПорты Украины ударно переваливают нефтепродукты
Экс-заместителю главы правления Банка "Финансы и Кредит" сообщили подозрение в растрате 2,5 млрд гривенЭкс-заместителю главы правления Банка "Финансы и Кредит" сообщили подозрение в растрате 2,5 млрд гривен
Убыток Укрзализныци за полгода вырос почти до 9 миллиардовУбыток Укрзализныци за полгода вырос почти до 9 миллиардов
Объемы розничной торговли в сентябре уменьшились на 0,7% против августаОбъемы розничной торговли в сентябре уменьшились на 0,7% против августа
СБУ предупредила хищение 6,3 млн гривен при строительстве дорог в Харьковской областиСБУ предупредила хищение 6,3 млн гривен при строительстве дорог в Харьковской области
Последние новости
Подгружаем последние новости