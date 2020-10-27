На систему Prozorro не было рейдерских атак

Ранее в СМИ появилась информация о попытке рейдерской атаки на систему Prozorro.

На систему Prozorro не было рейдерских атак
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Угрозы безопасности электронной системы Prozorro нет и никогда не было, а сама система публичных закупок вместе с государственным предприятием "Прозорро" на 100% принадлежит государству. ГП "Прозорро" подчиняется Кабмину.

Об этом сообщает пресс-служба Prozorro.

Как отмечается в сообщении, в минувшую пятницу в украинских медиа появилась новость о расследовании Киевской прокуратурой попытки рейдерской атаки на одну из аккредитованных площадок в системе публичных закупок Prozorro. В частности, в публикациях говорится, что угрозы работе системы публичных закупок Prozorro в настоящее время нет. Также некоторые медиа распространили новость о том, что произошла попытка рейдерской атаки на систему Prozorro.

Система Prozorro построена по двухуровневой системе: есть центральная база данных и модуль аукционов, которые администрирует ГП "Прозорро". А есть аккредитованные частные площадки, которые создают пользовательский интерфейс и предоставляют клиентам поддержку. Собственно, такая разветвленность системы как раз делает любые несанкционированные вмешательства в электронную систему и базу данных невозможными.

Итак, площадка, о которой идет речь в публикациях в СМИ - это частная компания, среди прочего предоставляющая услуги по доступу к системе публичных закупок Prozorro. В то же время она не входит в Prozorro, не является одним из сайтов Prozorro. Ситуация от 2017 года, о которой сообщила прокуратура, не имеет никакого отношения к государственному предприятию "Прозорро", которое на 100% принадлежит государству (Кабмину).

Итак, ни корпоративных, ни технологических атак на систему Prozorro не было.

Напомним, 23 октября правоохранители

завершили досудебное расследование в отношении преступной группы, которая пыталась незаконно завладеть половиной доли в уставном капитале площадки ProZorro "Держзакупивли.Онлайн".

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