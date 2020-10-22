Пандемия активизировала инвесторов ведущих экономик Европы

За 9 месяцев 2020 года немецкие и французские инвесторы вложили в европейскую коммерческую недвижимость рекордные суммы. Об этом сообщило международное агентство недвижимости Savillis.

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Кто куда сколько вложил

Ожидается, что суммы общих инвестиций инвесторов Германии и Франции, вложенных с января по сентябрь 2020 года, превысят показатели 2019 года.

Германия

Немецкие инвесторы вложили в недвижимость:

Испании – более €1,4 млрд, что на 77% больше, чем в прошлом году, когда было вложено €800 млн;

Великобритании – более €1,89 млрд, тогда как за весь 2019 год вложено €1,9 млрд;

Италии – более €850 млн, что уже составляет 79% от общей суммы прошлого года в €1 млрд.

Франция

За 2020 год французские инвесторы уже потратили на недвижимость:

Германии – €2,45 млрд против €2,54 за весь 2019 год;

Ирландии – €326 млн против €338 млн в 2019 году;

Великобритании – €1,1 млрд против €1,2 млрд за 2019 год;

Италии – €1,5 млрд против €1,69 млрд за 2019 год.

Влияние пандемии

Коронавирусный кризис обострил вопрос перехода на дистанционную работу. Целый ряд компаний даже после завершения пандемии частично сохранят свой штат в удаленном режиме. Это скажется на заполняемости офисов. Поэтому инвестиции в офисы актуальны и выгодны лишь в тех случаях, когда спрос в конкретной локации значительно превышает предложение.

Эксперты считают, что инвестиции в коммерческую недвижимость должны носить выборочный характер. Например, последние годы ряд магазинных арендных площадей оказывались невостребованными из-за роста онлайн-торговли. В то же время выгодные локации на точках пересечения человеческих потоков по-прежнему сохраняют свою актуальность. Поэтому необходимо взвешивать локационные особенности каждого объекта.

Опасения инвесторов

Активизация инвесторов связана с опасением девальвации валют. В связи с мерами, которые предпринимают национальные банковские системы, Европейский центробанк, ФРС по поддержке бизнеса и стимуляции экономики, начинается процесс обесценивания денег.

Это наглядно видно по паре доллар-евро, в которой первый ощутимо просел. Но нельзя исключать, что подобное будущее ждет и евро, в зависимости от развития пандемии. В связи с этим, многие инвесторы предпочитают не держать деньги в пассиве, а вкладывают их в недвижимость, диверсифицируя риски.