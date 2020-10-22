Пандемия активизировала инвесторов ведущих экономик Европы
За 9 месяцев 2020 года немецкие и французские инвесторы вложили в европейскую коммерческую недвижимость рекордные суммы. Об этом сообщило международное агентство недвижимости Savillis.
Кто куда сколько вложил
Ожидается, что суммы общих инвестиций инвесторов Германии и Франции, вложенных с января по сентябрь 2020 года, превысят показатели 2019 года.
Германия
Немецкие инвесторы вложили в недвижимость:
- Испании – более €1,4 млрд, что на 77% больше, чем в прошлом году, когда было вложено €800 млн;
- Великобритании – более €1,89 млрд, тогда как за весь 2019 год вложено €1,9 млрд;
- Италии – более €850 млн, что уже составляет 79% от общей суммы прошлого года в €1 млрд.
Франция
За 2020 год французские инвесторы уже потратили на недвижимость:
- Германии – €2,45 млрд против €2,54 за весь 2019 год;
- Ирландии – €326 млн против €338 млн в 2019 году;
- Великобритании – €1,1 млрд против €1,2 млрд за 2019 год;
- Италии – €1,5 млрд против €1,69 млрд за 2019 год.
Влияние пандемии
Коронавирусный кризис обострил вопрос перехода на дистанционную работу. Целый ряд компаний даже после завершения пандемии частично сохранят свой штат в удаленном режиме. Это скажется на заполняемости офисов. Поэтому инвестиции в офисы актуальны и выгодны лишь в тех случаях, когда спрос в конкретной локации значительно превышает предложение.
Эксперты считают, что инвестиции в коммерческую недвижимость должны носить выборочный характер. Например, последние годы ряд магазинных арендных площадей оказывались невостребованными из-за роста онлайн-торговли. В то же время выгодные локации на точках пересечения человеческих потоков по-прежнему сохраняют свою актуальность. Поэтому необходимо взвешивать локационные особенности каждого объекта.
Опасения инвесторов
Активизация инвесторов связана с опасением девальвации валют. В связи с мерами, которые предпринимают национальные банковские системы, Европейский центробанк, ФРС по поддержке бизнеса и стимуляции экономики, начинается процесс обесценивания денег.
Это наглядно видно по паре доллар-евро, в которой первый ощутимо просел. Но нельзя исключать, что подобное будущее ждет и евро, в зависимости от развития пандемии. В связи с этим, многие инвесторы предпочитают не держать деньги в пассиве, а вкладывают их в недвижимость, диверсифицируя риски.